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Scommesse sui motori e MotoGP: mercati, quote e perché è uno sport perfetto da giocare

Racing Team
di Redazione
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 10:00
Scommesse sui motori e MotoGP: mercati, quote e perché è uno sport perfetto da giocare
Il mondo delle scommesse sportive ha da tempo abbandonato la logica del solo calcio. I motori, in particolare, hanno conquistato un posto di rilievo nei palinsesti di tutti i principali bookmaker italiani, e la MotoGP ne è l'esempio più evidente. Non è difficile capire perché: imprevedibilità, Sprint Race settimanali e una griglia sempre più competitiva rendono ogni weekend di gara un'occasione interessante per chi vuole piazzare una puntata ragionata.

La MotoGP 2026: una stagione già ricca di emozioni

La stagione 2026 del Motomondiale è partita il 1 marzo da Buriram, in Thailandia, con Marc Márquez - campione del mondo in carica con la Ducati - imprevedibilmente in difficoltà e superato da Marco Bezzecchi (Aprilia), che si è aggiudicato la prima vittoria stagionale. Il secondo round è arrivato pochi giorni dopo, con lo storico ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiânia il 22 marzo: un appuntamento assente dal calendario da oltre vent'anni, disputato sull'Autódromo Internacional Ayrton Senna.
È un inizio di stagione vivace, con gerarchie ancora fluide e nessun dominatore annunciato. Per chi segue le scommesse sui motori, questo è esattamente il tipo di contesto che rende i mercati più interessanti. Per tenerti aggiornato su queste opportunità puoi consultare risorse come bonusscommesse.pro/quote-maggiorate/ che raccoglie le offerte attive su più operatori in un unico spazio, facilitando il confronto.
Su cosa si può scommettere in MotoGP
I mercati disponibili per le scommesse MotoGP sono più vari di quanto spesso si pensi. Oltre alla classica vincente di gara, i bookmaker propongono:
  • Vincente pole position: chi segnerà il miglior tempo in qualifica
  • Testa a testa: confronto diretto tra due piloti scelti
  • Vincente campionato mondiale: le cosiddette scommesse antepost
  • Scommesse live: piazzate in tempo reale durante la gara, fino all'ultimo giro
Questi ultimi due formati sono particolarmente apprezzati. Le quote antepost per il titolo 2026 vedono Márquez nettamente favorito, con Bezzecchi e Pedro Acosta (KTM) ad inseguire, secondo le ultime rilevazioni disponibili a ridosso del GP del Brasile.

Le quote maggiorate: quando conviene approfittarne

Uno degli strumenti più utili per chi scommette sui motori sono le quote maggiorate, ovvero promozioni in cui i bookmaker alzano temporaneamente la quota su un evento selezionato. In MotoGP, queste offerte tendono a comparire in occasione dei Gran Premi più seguiti - su tutti Mugello, Misano e Le Mans - ma anche in apertura di stagione o per gare particolarmente attese, proprio come il debutto in Brasile.

Perché la MotoGP è diversa da altri sport da scommesse

A differenza del calcio, dove le squadre forti spesso si confermano, la MotoGP genera sorprese con una frequenza notevole. Questo rende i mercati volatili, ma anche più ricchi di valore potenziale per chi analizza con attenzione dati tecnici, storici di piloti e caratteristiche dei singoli tracciati. Pane per i denti degli appassionati più accaniti, quindi.
Il fatto che ogni weekend preveda anche una Sprint Race al sabato, con punti e quote separate, raddoppia di fatto le occasioni di puntata rispetto a qualsiasi altro campionato motoristico. Con ancora 20 Gran Premi in calendario fino al 28-29 novembre a Valencia, la stagione è ancora lunghissima.

diRedazione

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