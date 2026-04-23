Moto2, sanzione dura per Ferrandez dopo il botto di Austin: a Jerez scatta dalla pit lane

Alberto Ferrandez pesantemente sanzionato per l'incidente di Austin. L'esordiente Moto2 ora a posto fisicamente per il GP di Spagna.

Nel giovedì che precede i primi turni del GP di Spagna, arriva la conferma della pesante sanzione per Alberto Ferrandez: per la gara di domenica prossima a Jerez scatterà dalla pit lane. Il rookie Blu Cru Pramac Yamaha Moto2, lo ricordiamo, è il protagonista della carambola da paura nel primo giro ad Austin: un grave errore alla curva 11, il #54 che va proprio dritto e falcia chi si trovava esattamente in quel punto della curva. Filip Salac, che non ha riportato conseguenze importanti, e Angel Piqueras, il pilota che invece ha avuto la peggio. Ricordiamo che gli altri piloti a terra visti nelle immagini erano i protagonisti di un altro incidente avvenuto negli stessi attimi, per il quale Sergio Garcia ha già la sua sanzione da scontare.

"Per alcuni giorni non mi sono sentito bene..."

Una penalità comminata per guida irresponsabile, come si legge nella comunicazione ufficiale arrivata oggi, e che diventa pesante per il fatto di essere avvenuto nel primo giro della corsa. Trattandosi della prima infrazione stagionale di questo tipo per l'esordiente spagnolo, il FIM Stewards Panel ha comminato la partenza dalla pit lane per il primo GP a cui prenderà parte. Non ci saranno ritardi, Alberto Ferrandez è pronto per disputare il suo primo evento mondiale di casa, il primo su un tracciato che già conosce, a differenza di Buriram, Goiania e Austin. Ricordiamo che al COTA in Texas pure lui aveva riportato qualche conseguenza a causa della forte botta in testa nel bruttissimo incidente da lui appunto causato.

"Ho preso un forte colpo alla testa e per alcuni giorni non mi sono sentito bene" ha ricordato lo stesso Ferrandez. "Ma mi sono sottoposto a tutti i controlli medici necessari ed ora mi sono ripreso". Parola anche di Alex De Angelis, che non vede particolari problemi per il ritorno in azione del suo pilota. "Si sente bene ed è pronto per competere" ha dichiarato. "Chiaramente si sottoporrà al controllo medico obbligatorio, ma siamo certi che sarà idoneo per correre". Il mese di pausa è servito per riprendersi e presentarsi senza problemi, pur in attesa del via libera medico. C'è sempre massima attenzione quando si tratta di queste situazioni, anche l'ultimo aggiornamento FIM lo ricorda con precisione.ha ricordato lo stesso Ferrandez.Parola anche di Alex De Angelis, che non vede particolari problemi per il ritorno in azione del suo pilota.ha dichiarato.