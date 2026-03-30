Piqueras e Garcia hanno conseguenze, gli altri stanno bene: il punto su quanto accaduto nella gara Moto2 ad Austin.

La Moto2 ad Austin ha regalato brividi di paura con un bruttissimo doppio incidente multiplo alla curva 11 nel corso del primo giro della gara ad Austin. Sette piloti coinvolti, con l'esordiente Angel Piqueras che ha riportato le conseguenze peggiori: frattura del femore e della caviglia sinistri, per cui è già stato operato, come confermato da MSi Racing Team. L'altro pilota che ha avuto qualche conseguenza è Sergio Garcia, che ha riportato la lussazione della spalla destra, e dovrà poi scontare un doppio Long Lap nel prossimo GP a Jerez per aver provocato uno dei due incidenti. Stanno bene gli altri coinvolti, ovvero il rookie Alberto Ferrandez (che ha causato l'altro incidente), Filip Salac, Dani Munoz, Collin Veijer, David Alonso. Il punto sulla situazione.

Paura in Moto2

"Questo weekend è andato tutto storto" ha raccontato lo stesso alfiere Italjet Gresini. "Dalle qualifiche difficili, alla gara finita alla prima curva con una caduta. Andiamo a casa con una lussazione alla spalla destra, un double long lap penalty per Jerez e zero punti in campionato". C'è chiaramente tanta amarezza, ma anche determinazione. "Ora abbiamo qualche settimana per recuperare e arrivare in Europa pronti per raddrizzare questa prima parte di campionato”. Letteralmente, visto che di colpo arriva Ferrandez troppo veloce in curva 11, falciando chi si trovava in quel punto. Negli stessi attimi si verificava anche un incidente provocato da Garcia. In totale quindi si sono visti sette piloti a terra nella carambola: tremano tutti ai box, segue la bandiera rossa per permettere i soccorsi ( la gara ripartirà in seguito per 10 giri ). Degli incidentati, solo due appunto riporteranno conseguenze, e uno è Sergio Garcia.ha raccontato lo stesso alfiere Italjet Gresini.. C'è chiaramente tanta amarezza, ma anche determinazione.

La situazione peggiore però, come detto, è quella di Piqueras, con frattura di femore e caviglia, operato poche ore dopo presso l'ospedale Dell Seton di Austin. "L'operazione è andata a buon fine e il pilota era in buone condizioni al risveglio, contattando personalmente tutta la sua squadra per far sapere loro che stava bene" si legge nella nota ufficiale del team. "Non appena avremo informazioni precise sui tempi di recupero, vi forniremo un aggiornamento". Non manca un finale di incoraggiamento per il pilota: "Angel, hai sempre dimostrato grande forza sia in pista che fuori. Tutta la squadra ti augura una pronta e completa guarigione e non vediamo l'ora di rivederti per continuare l'ottimo lavoro che stiamo facendo insieme".