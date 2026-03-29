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Moto2 Austin: clamoroso botto al primo giro, poi Agius sconfigge Vietti

In Pista
di Matteo Bellan
domenica, 29 marzo 2026 alle 20:45
Gara Moto2 Austin 2026
Gara Moto2 Austin, clamoroso botto al primo giro: bandiera rossa subito
Primo giro shock in Moto2, tantissime cadute ad Austin, Piqueras ha la peggio: ecco cosa è successo. Vittoria ad Agius, Vietti sul podio.
Incredibile inizio di gara Moto2 al COTA. Subito dopo la partenza, in curva 1 sono caduti Daniel Holgado e Joe Roberts. Ma il peggio è accaduto in curva 11, dove sono finiti a terra ben sette piloti: Sergio Garcia, David Alonso, David Munoz, Collin Veijer, Filip Salac, Alberto Ferrandez e Angel Piqueras. Inevitabile la bandiera rossa e nuova partenza. Gara accorciata a 10 giri. Piqueras è stato il pilota conseguenze peggiori nell'incidente, dopo i controlli al Centro Medico è emerso che ha subito una frattura al femore sinistro e c'è anche una sospetta microfrattura alla caviglia sinistra da valutare. Anche Ferrandez è andato al Centro Medico, però le sue condizioni sono buone. Gli altri colleghi caduti stanno bene.
Essendo stati percorsi meno di 3 giri, a tutti è stato permesso di ripartire, in griglia valevano le posizioni conquistate nelle qualifiche. Ad avere la meglio è stato Senna Agius, che nel finale ha resistito ottimamente a Celestino Vietti. Podio completato da Izan Guevara. Fantastica la rimonta di David Alonso, quarto al traguardo davanti a Manu Gonzalez, nuovo leader della classifica mondiale. A punti anche Barry Baltus (penalizzato con long lap penalty per unsafe change of direction), Alonso Lopez, Alex Escrig, Joe Roberts, Tony Arbolino, Ivan Ortola, Adrian Huertas, Aron Canet, Daniel Munoz (long lap per lo stesso motivo di Baltus) e Jose Antonio Rueda. Daniel Holgado, ex leader del Mondiale, sedicesimo al traguardo della corsa Moto2 ad Austin. Penalità pure per lui, avendo steso Roberts alla prima curva.

Gara Moto2 Austin: il racconto della gara live

1° GIRO - Alonso Lopez prende la prima posizione al via, seguito da Baltus e Vietti. Baltus supera Lopez, mentre Vietti scala quinto dopo essere stato sorpassato da Agius e Guevara.
2° GIRO - David Alonso è già decimo. Baltus sempre leader, ma deve fare il long lap penalty. Agius ha passato Lopez, Vietti fa lo stesso su Guevara.
3° GIRO - Agius strappa la leadership a Baltus, mentre Lopez è a qualche metro di distanza, seguito da Vietti e Guevara. In top 10 anche Escrig, Gonzalez, Roberts, Alonso e Veijer.
4° GIRO - Vietti si prende la terza posizione, mentre Alonso è ottavo dopo aver superato Roberts. Caduta di Veijer in curva 7. Giù pure Navarro.
5° GIRO - Gonzalez supera Escrig, diventa sesto. Baltus sconta la long lap penalty e torna in gara in sesta posizione davanti ad Alonso.
6° GIRO - Agius sempre leader, con Vietti e Guevara vicini. Poi ci sono Gonzalez, Lopez, Alonso, Baltus, Escrig, Roberts e Arbolino. Holgado è ventesimo, gara da scordare per l'ex leader del Mondiale.
7° GIRO - Alonso quinto, che rimonta del colombiano!
8° GIRO - Alonso ha passato anche Gonzalez, è quarto a 1"4 da Guevara. Vietti sorpassa Agius e si prende la P1.
9° GIRO - Agius è di nuovo davanti e guadagna su Vietti, tallonato da Guevara.
10° GIRO (ULTIMO) - Vietti dà tutto per avvicinarsi ad Agius, però non basta: il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP trionfa. Sul podio anche Guevara. Alonso e Gonzalez chiudono la top 5. Manu è il nuovo leader del Mondiale Moto2.
MOTO2 AUSTIN, RISULTATI GARA: ORDINE DI ARRIVO FINALE
Moto2 Austin Gara Classifica Risultati
MONDIALE MOTO2 2026: LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA
  1. Manuel Gonzalez — 39.5 punti
  2. Izan Guevara — 36 punti
  3. Daniel Holgado — 33 punti
  4. Celestino Vietti — 32
  5. Daniel Munoz — 26
  6. Senna Agius — 25
  7. David Alonso — 24
  8. Alex Escrig — 23
  9. Alonso Lopez — 18.5
  10. Ivan Ortola — 17.5
  11. Tony Arbolino — 16.5
  12. Collin Veijer — 13.5
  13. Barry Baltus — 13
  14. Adrian Huertas — 8
  15. Joe Roberts — 7
  16. Aron Canet — 5.5
  17. Deniz Oncu — 3.5
  18. Ayumu Sasaki — 3
  19. Mario Aji — 3
  20. Filip Salac — 1
  21. Jose Antonio Rueda — 1
  22. Alberto Fernandez — 0.5
  23. Taiyo Furusato — 0
  24. Sergio Garcia — 0
  25. Jorge Navarro — 0
  26. Dennis Foggia — 0
  27. Zonta Van Den Goorbergh — 0
  28. Angel Piqueras — 0

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