Successo di Pini, il primo in Moto3
: super sorpasso all'ultima curva del pilota del team Leopard, che chiude davanti a Quiles e Carpe ad Austin.
Bellissima gara Moto3 al COTA. Ad avere la meglio è stato Guido Pini con la Honda del team Leopard Racing
. Dopo una partenza non ottimale che lo aveva fatto scivolare in nona posizione, l'italiano ha recuperato e ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale. L'Italia non saliva sul gradino più alto nella categoria dal 2022, l'ultimo vincitore era stato Denis Foggia. Oggi ad Austin è stato interrotto il lungo digiuno, finalmente.
Moto3 Austin: Pini davanti a Quiles, leader del Mondiale
Secondo gradino per Maximo Quiles, sempre leader della classifica generale. Sul terzo sale Alvaro Carpe, seguito da Valentin Perrone. I due piloti KTM erano in battaglia all'ultimo giro e sono stati beffati entrambi all'ultima curva. Un finale spettacolare ad Austin. Questa è la Moto3 che ci piace, con tanti sorpassi e finali imprevedili.
Top 5 chiusa da Adrian Fernandez con l'altra Honda del team Leopard, che per un po' era stato con i primi quattro e poi si è staccato. A punti anche Rico Salmela, Brian Uriarte, Adrian Cruces, Matteo Bertelle, Scott Ogden, Eddie O'Shea, Marco Morelli, Hakim Danish, Marcos Uriarte e Jesus Rios. Solo diciassettesimo Nicola Carraro.
MONDIALE MOTO3, RISULTATI GARA AUSTIN: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE
MONDIALE MOTO3 2026: LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA
1. Maximo Quiles – 65 punti
2. Alvaro Carpe – 42 punti
3. Valentin Perrone – 38 punti
4. Guido Pini – 36
5. Marco Morelli – 32
6. Adrian Fernandez – 29
7. Veda Pratama – 27
8. David Almansa – 25
9. Brian Uriarte – 23
10. Rico Salmela – 20
11. Adrian Cruces – 14
12. Casey O'Gorman – 12
13. Scott Ogden – 10
14. Hakim Danish – 9
15. Joel Esteban – 7
16. Matteo Bertelle – 7
17. Eddie O'Shea – 7
18. David Munoz – 6
19. Joel Kelso – 6
20. Ryusei Yamanaka – 2
21. Marcos Uriarte – 2
22. Jesus Rios – 1
23. Leo Rammerstorfer – 0
24. Zen Mitani – 0
25. Ruche Moodley – 0
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