Successo di Pini, il primo in Moto3 : super sorpasso all'ultima curva del pilota del team Leopard, che chiude davanti a Quiles e Carpe ad Austin.

Bellissima gara Moto3 al COTA. Ad avere la meglio è stato Guido Pini con la Honda del team Leopard Racing . Dopo una partenza non ottimale che lo aveva fatto scivolare in nona posizione, l'italiano ha recuperato e ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale. L'Italia non saliva sul gradino più alto nella categoria dal 2022, l'ultimo vincitore era stato Denis Foggia. Oggi ad Austin è stato interrotto il lungo digiuno, finalmente.

Moto3 Austin: Pini davanti a Quiles, leader del Mondiale

Secondo gradino per Maximo Quiles, sempre leader della classifica generale. Sul terzo sale Alvaro Carpe, seguito da Valentin Perrone. I due piloti KTM erano in battaglia all'ultimo giro e sono stati beffati entrambi all'ultima curva. Un finale spettacolare ad Austin. Questa è la Moto3 che ci piace, con tanti sorpassi e finali imprevedili.

Top 5 chiusa da Adrian Fernandez con l'altra Honda del team Leopard, che per un po' era stato con i primi quattro e poi si è staccato. A punti anche Rico Salmela, Brian Uriarte, Adrian Cruces, Matteo Bertelle, Scott Ogden, Eddie O'Shea, Marco Morelli, Hakim Danish, Marcos Uriarte e Jesus Rios. Solo diciassettesimo Nicola Carraro.

MONDIALE MOTO3, RISULTATI GARA AUSTIN: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE

MONDIALE MOTO3 2026: LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

1. Maximo Quiles – 65 punti

2. Alvaro Carpe – 42 punti

3. Valentin Perrone – 38 punti

4. Guido Pini – 36

5. Marco Morelli – 32

6. Adrian Fernandez – 29

7. Veda Pratama – 27

8. David Almansa – 25

9. Brian Uriarte – 23

10. Rico Salmela – 20

11. Adrian Cruces – 14

12. Casey O'Gorman – 12

13. Scott Ogden – 10

14. Hakim Danish – 9

15. Joel Esteban – 7

16. Matteo Bertelle – 7

17. Eddie O'Shea – 7

18. David Munoz – 6

19. Joel Kelso – 6

20. Ryusei Yamanaka – 2

21. Marcos Uriarte – 2

22. Jesus Rios – 1

23. Leo Rammerstorfer – 0

24. Zen Mitani – 0

25. Ruche Moodley – 0