MotoGP Austin, Marquez e Acosta penalizzati: Bastianini si prende il podio Sprint

Marquez sbaglia e paga: annunciata la sanzione da scontare nella gara MotoGP ad Austin. Penalizzato anche Acosta, che perde il podio
La sprint race di Marc Marquez
è sostanzialmente finita al primo giro, quando in curva 11 è caduto e nella scivolata ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, finito a sua volta a terra. Anche se è risalito sulla sua Ducati per proseguire la corsa, è comunque arrivato ultimo al traguardo e non ha accumulato punti. Da subito è apparso chiaro che la colpa dell'incidente fosse sua, c'è stata un'investigazione da parte del FIM Stewards Panel ed è arrivata una penalità: long lap penalty da scontare nella gara lunga di domenica. Nessuna lamentela da parte dello spagnolo, che ritiene corretta la decisione presa.
MotoGP Austin, non solo Marquez: sanzione anche per Acosta
Marquez non è stato l'unico pilota penalizzato dopo la sprint race
MotoGP ad Austin. Poco dopo la fine della corsa, era stata annunciata l'investigazione nei confronti di Pedro Acosta per una possibile irregolarità riguardante la pressione gomme. I controlli hanno confermato che il regolamento non è stato rispettato (il problema era il valore della gomma anteriore) e pertanto il pilota del team Red Bull KTM Factory ha subito una sanzione di 8 secondi, perdendo il terzo posto e finendo all'ottavo.
Fa festa Enea Bastianini, quarto al traguardo che diventa terzo, prendendosi così la medaglia di bronzo della Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Una soddisfazione per il pilota riminese, autore di una prestazione di altissimo livello al COTA. Domenica nella gara lunga cercherà di essere di nuovo protagonista, dando così continuità a quanto fatto di buono oggi e dimostrando di essersi finalmente sbloccato alla guida della RC16.
MOTOGP AUSTIN, RISULTATI SPRINT: LA NUOVA CLASSIFICA (TOP 9)
- Jorge Martin
- Pecco Bagnaia
- Enea Bastianini
- Alex Marquez
- Luca Marini
- Ai Ogura
- Raul Fernandez
- Pedro Acosta
- Johann Zarco