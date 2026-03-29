MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez graziato e sanzionato: le penalità Austin spiegate bene

MotoGP
di Alessio Piana
domenica, 29 marzo 2026 alle 7:28
Marc Marquez
Giunto nella sala preposta per le interviste TV, Marc Marquez si è diretto da Fabio Di Giannantonio per porgergli le sue scuse a seguito della manovra che ha causato la doppia-caduta nel corso del giro d'apertura della Sprint. Poco dopo, a parole, ha ribadito il concetto: "Un errore che ha comportato delle conseguenze". Per Di Giannantonio, ma anche allo stesso 9 volte Campione del Mondo, il quale dovrà scontare in gara al COTA di Austin un Long Lap Penalty comminatogli dal collegio dei commissario.

LONG LAP PENALTY PER LA GARA

A norma di protocollo vigente, corretta la sanzione e congrua l'entità. Sono stati presi in esami diversi elementi, previsti dal succitato protocollo: il fatto che l'errore di Marquez abbia scaturito una caduta di un altro pilota, che fosse il primo giro di gara, ma anche la prima infrazione commessa in questo 2026. In termini di entità, penalizzazione congrua ed a norma di regolamento.

DA SCONTARE IN GARA

Va detto che, dopo l'errore, Marc Marquez è risalito in sella. Non solo per andare (invano) a caccia di qualche punto per la classifica, ma anche nel caso di scontare direttamente nella Sprint eventuali penalità comminate. Tuttavia il FIM Stewards Panel, nel pieno delle sue facoltà, ha deciso di attendere l'epilogo della Sprint e offrire ai soggetti coinvolti l'occasione di far valere le proprie ragioni prima di prendere una decisione. Per questo la comunicazione è arrivata alle 17:05 e, di conseguenza, Marquez dovrà scontare il Long Lap Penalty nella gara di domenica.

NESSUNA INFRAZIONE NEL Q2

Il collegio dei commissari ha rispettato il protocollo vigente anche nel non sanzionare Marc Marquez per il presunto impeding ai danni di Enea Bastianini nel corso del Q2. Il Ducatista ha lasciato spazio, pertanto la traiettoria ideale era libera. Al contrario di quanto fatto trapelare da altri soggetti, a Marquez non è stata comminato alcun "warning": rientrerebbe tra le sanzioni previste dal protocollo, comunicata via dispositivo, mentre il #93 è stato assolto in toto (l'episodio incriminato è stato archiviato con un "no further action").

Leggi anche

MotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la SprintMotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint
GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a BastianiniGP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Marc Marquez

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez e Pedro Acosta piloti MotoGP ad Austin
MotoGP

GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini

28 marzo 2026
Jorge Martin con Pecco Bagnaia e Pedro Acosta sul podio Sprint MotoGP ad Austin, USA
MotoGP

MotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

28 marzo 2026
Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio nella Sprint MotoGP ad Austin
MotoGP

Sprint MotoGP Austin: Martin beffa Bagnaia e torna a vincere, Marquez e Bezzecchi disastrosi

28 marzo 2026

Altre notizie

MXGP GP Svizzera: la Ducati non decolla con Jeremy Seewer

MXGP Svizzera: La Ducati si è spenta? Jeremy Seewer qualifica deludente

Motocross
Marc Marquez e Pedro Acosta piloti MotoGP ad Austin

GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini

MotoGP
Jorge Martin con Pecco Bagnaia e Pedro Acosta sul podio Sprint MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio nella Sprint MotoGP ad Austin

Sprint MotoGP Austin: Martin beffa Bagnaia e torna a vincere, Marquez e Bezzecchi disastrosi

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP seduto nel box ad Austin

GP Austin, ufficiale: Bezzecchi e Marini penalizzati per aver ostacolato Marquez

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP ad Austin

Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Marc Marquez e Pedro Acosta piloti MotoGP ad Austin

GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini

MotoGP
Jorge Martin

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP

Loading