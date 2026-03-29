Marc Marquez graziato e sanzionato: le penalità Austin spiegate bene

Un errore che ha comportato delle conseguenze". Per Di Giannantonio, ma anche allo stesso 9 volte Campione del Mondo, il quale dovrà scontare in gara al COTA di Austin un Long Lap Penalty comminatogli dal collegio dei commissario. Giunto nella sala preposta per le interviste TV, Marc Marquez si è diretto da Fabio Di Giannantonio per porgergli le sue scuse a seguito della manovra che ha causato la doppia-caduta nel corso del giro d'apertura della Sprint . Poco dopo, a parole, ha ribadito il concetto: "". Per Di Giannantonio, ma anche allo stesso 9 volte Campione del Mondo, il quale dovrà scontare in gara al COTA di Austin un Long Lap Penalty comminatogli dal collegio dei commissario.

LONG LAP PENALTY PER LA GARA

A norma di protocollo vigente, corretta la sanzione e congrua l'entità. Sono stati presi in esami diversi elementi, previsti dal succitato protocollo: il fatto che l'errore di Marquez abbia scaturito una caduta di un altro pilota, che fosse il primo giro di gara, ma anche la prima infrazione commessa in questo 2026. In termini di entità, penalizzazione congrua ed a norma di regolamento.

DA SCONTARE IN GARA

Va detto che, dopo l'errore, Marc Marquez è risalito in sella. Non solo per andare (invano) a caccia di qualche punto per la classifica, ma anche nel caso di scontare direttamente nella Sprint eventuali penalità comminate. Tuttavia il FIM Stewards Panel, nel pieno delle sue facoltà, ha deciso di attendere l'epilogo della Sprint e offrire ai soggetti coinvolti l'occasione di far valere le proprie ragioni prima di prendere una decisione. Per questo la comunicazione è arrivata alle 17:05 e, di conseguenza, Marquez dovrà scontare il Long Lap Penalty nella gara di domenica.

NESSUNA INFRAZIONE NEL Q2

Il collegio dei commissari ha rispettato il protocollo vigente anche nel non sanzionare Marc Marquez per il presunto impeding ai danni di Enea Bastianini nel corso del Q2. Il Ducatista ha lasciato spazio, pertanto la traiettoria ideale era libera. Al contrario di quanto fatto trapelare da altri soggetti, a Marquez non è stata comminato alcun "warning": rientrerebbe tra le sanzioni previste dal protocollo, comunicata via dispositivo, mentre il #93 è stato assolto in toto (l'episodio incriminato è stato archiviato con un "no further action").