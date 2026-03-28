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MotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 28 marzo 2026 alle 22:10
Jorge Martin con Pecco Bagnaia e Pedro Acosta sul podio Sprint MotoGP ad Austin, USA
MotoGP Austin 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la sprint race
Aprilia in trionfo nella sprint race USA con Martin, nuovo leader MotoGP: ecco la situazione nel Mondiale con i punteggi piloti e costruttori.
Un sabato che Jorge Martin non dimenticherà per diverso tempo: sua la vittoria nella Sprint MotoGP del Gran Premio degli Stati Uniti. L'unico a scommettere sulla gomma media anche al posteriore è stato proprio lo spagnolo, non convinto della morbida e abile a superare Pecco Bagnaia all'ultimo giro dopo aver recuperato lo svantaggio di oltre un secondo. Questa vittoria gli dà tanta fiducia per il futuro e anche la leadership della classifica generale. Ha 57 punti, 1 in più di Marco Bezzecchi, caduto mentre si trovava in seconda posizione davanti a Martinator. La troppa voglia di raggiungere Bagnaia lo ha portato a commettere un errore che andava evitato.
0 punti per Bez, ma anche per Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo è caduto al primo giro e ha coinvolto il pilota VR46. Entrambi sono risaliti in moto per cercare di arrivare comunque al traguardo, però Diggia si è ritirato prima e MM93 è giunto ultimo. Loro tre sono i piloti più delusi di questa sprint race e avranno tanta voglia di riscatto nella gara lunga. Pedro Acosta sempre terzo nella classifica generale: era arrivato terzo anche nella corsa, però una penalità di 8 secondi per una irregolarità della pressione della gomma anteriore lo ha fatto scivolare all'ottavo posto. Il suo podio è andato a un altro pilota KTM, Enea Bastianini del team Tech3.

Mondiale MotoGP: nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI
  1. Jorge Martin 57 punti
  2. Marco Bezzecchi 56 punti
  3. Pedro Acosta 44 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 37
  5. Ai Ogura 37
  6.  Marc Marquez 34
  7. Raul Fernandez 32
  8. Pecco Bagnaia 19
  9. Alex Marquez 19
  10. Luca Marini 16
  11. Brad Binder 13
  12. Johan Zarco 13
  13. Franco Morbidelli 12
  14. Enea Bastianini 12
  15. Fermin Aldeguer 8
  16. Fabio Quartararo 6
  17. Diogo Moreira 6
  18. Alex Rins 3
  19. Joan Mir 3
  20. Jack Miller 0
  21. Maverick Vinales 0
  22. Toprak Razgatlioglu 0
  23. Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Aprilia 76 punti
  2. Ducati 56 punti
  3. KTM 49
  4. Honda 20
  5. Yamaha 8

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