MotoGP Austin 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

Aprilia in trionfo nella sprint race USA con Martin, nuovo leader MotoGP: ecco la situazione nel Mondiale con i punteggi piloti e costruttori.
Un sabato che Jorge Martin non dimenticherà per diverso tempo: sua la vittoria nella Sprint
MotoGP del Gran Premio degli Stati Uniti. L'unico a scommettere sulla gomma media anche al posteriore è stato proprio lo spagnolo, non convinto della morbida e abile a superare Pecco Bagnaia all'ultimo giro dopo aver recuperato lo svantaggio di oltre un secondo. Questa vittoria gli dà tanta fiducia per il futuro e anche la leadership della classifica generale. Ha 57 punti, 1 in più di Marco Bezzecchi
, caduto mentre si trovava in seconda posizione davanti a Martinator
. La troppa voglia di raggiungere Bagnaia lo ha portato a commettere un errore che andava evitato.
0 punti per Bez, ma anche per Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo è caduto al primo giro e ha coinvolto il pilota VR46. Entrambi sono risaliti in moto per cercare di arrivare comunque al traguardo, però Diggia si è ritirato prima e MM93 è giunto ultimo. Loro tre sono i piloti più delusi di questa sprint race e avranno tanta voglia di riscatto nella gara lunga. Pedro Acosta sempre terzo nella classifica generale: era arrivato terzo anche nella corsa, però una penalità di 8 secondi per una irregolarità della pressione della gomma anteriore lo ha fatto scivolare all'ottavo posto. Il suo podio è andato a un altro pilota KTM, Enea Bastianini del team Tech3.
Mondiale MotoGP: nuove classifiche piloti e costruttori
CAMPIONATO PILOTI
- Jorge Martin 57 punti
- Marco Bezzecchi 56 punti
- Pedro Acosta 44 punti
- Fabio Di Giannantonio 37
- Ai Ogura 37
- Marc Marquez 34
- Raul Fernandez 32
- Pecco Bagnaia 19
- Alex Marquez 19
- Luca Marini 16
- Brad Binder 13
- Johan Zarco 13
- Franco Morbidelli 12
- Enea Bastianini 12
- Fermin Aldeguer 8
- Fabio Quartararo 6
- Diogo Moreira 6
- Alex Rins 3
- Joan Mir 3
- Jack Miller 0
- Maverick Vinales 0
- Toprak Razgatlioglu 0
- Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
- Aprilia 76 punti
- Ducati 56 punti
- KTM 49
- Honda 20
- Yamaha 8