MotoGP Austin, ufficiale: Bezzecchi e Marini penalizzati per aver ostacolato Marquez

A circa mezzora dalla sprint race MotoGP è arrivato l'annuncio sui provvedimenti presi per quanto successo nelle Qualifiche al COTA.

È stata una Q2 di fuoco quella a cui abbiamo assistito. Non solo perché i piloti hanno dato il massimo per sfidarsi a suon di giri veloci e per cercare di conquistare la migliore posizione possibile in griglia. Ci sono stati anche alcuni episodi che hanno richiesto l'intervento del FIM MotoGP Stewards Panel, che ha dovuto valutare alcuni casi di impeding. Solamente uno ha comportato delle penalizzazioni.

MotoGP USA 2026: penalità per Bezzecchi e Marini, salvi Ogura e Marquez

I piloti penalizzati sono stati Marco Bezzecchi e Luca Marini, colpevoli di aver ostacolato Marc Marquez nel suo giro veloce (sopra il video dell'episodio). I due piloti verranno arretrati di due posizioni nella griglia della gara di domenica, mentre nella Sprint potranno partire dalla casella che hanno conquistato nelle Qualifiche , rispettivamente la seconda e la nona. Domani dovranno retrocedere di una fila.

Nessuna penalità per Ai Ogura e Marc Marquez. Il primo era finito sotto investigazione per impeding su Pecco Bagnaia, mentre il secondo per aver fatto lo stesso con Enea Bastianini. I commissari hanno ritenuto di non dover comminare sanzioni anche a loro. Ovviamente, non mancano le discussioni su queste decisioni, sui social network i tifosi sono scatenati.