Moto2, GP Catalunya: Navarro operato e out, chance mondiale per Zurutuza con KLINT Forward

Navarro fuori causa per lesione dopo l'incidente a Le Mans, al suo posto arriva Zurutuza per il GP Moto2 di Catalunya dei prossimi giorni.

Jorge Navarro non disputerà il GP Catalunya per infortunio, Xabi Zurutuza lo sostituirà con i colori KLINT Forward Racing nel Mondiale Moto2 al Montmelo. Avvicendamento per il prossimo weekend a causa della frattura aperta con perdita di pelle al quarto dito della mano destra per Navarro, conseguenza del bruttissimo incidente nei primi giri della corsa a Le Mans , una violenta caduta iniziata all'uscita dell'ultima curva col posteriore finito sopra il cordolo che ha dato il via alla carambola, un po' "alla Marquez" nella MotoGP Sprint del sabato, e finita in pieno rettilineo, con caduta sul lato destro e il manubrio finito proprio sopra alla mano del pilota. Un brutto incidente che ha provocato la bandiera rossa e costretto alla ripartenza del GP.

Ritorno Mondiale

Proprio ieri è stato operato alla Clinica Dexeus di Barcellona, ora serve un periodo di riposo e recupero, e con due GP in sequenza significa che Navarro deve rinunciare ad uno degli appuntamenti di casa di questo 2026. Accanto ad Alex Escrig non arriva uno sconosciuto, ma un pilota ex Mondiale Moto3 passato all'Europeo Moto2 del MotoJunior.

Xabi Zurutuza, classe 2006 di Legazpi, ha già ritrovato il Mondiale: ha debuttato nella classe intermedia nel Campionato del Mondo alla fine dell'anno scorso da sostituto di Joe Roberts con American Racing Team, struttura con cui stava disputando anche l'Europeo. Quest'anno sarà nuovamente nella stessa categoria del MotoJunior ma con il nuovo TopSurface Aspar Team, prima di allora però (si inizia a fine maggio) ecco una nuova occasione Mondiale.

Le dichiarazioni

"Voglio ringraziare il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend: rispetto a Jerez mi sentivo decisamente meglio con la moto, è un peccato aver concluso il fine settimana in questo modo" aveva dichiarato Jorge Navarro con evidente rammarico per l'accaduto. "Ora bisogna guardare avanti, recuperare il prima possibile e continuare a lavorare”. Dall'altra parte, come detto, ecco il giovane basco Xabi Xurutuza, eccezionalmente schierato per il GP di Catalunya.

"Sono molto contento di avere questa opportunità con il team a Barcellona. Prima di tutto, auguro a Jorge una pronta guarigione. Darò il massimo questo weekend, non vedo l’ora di iniziare!" Non meno entusiasmo nel team, come dichiara la CEO Martina Cuzari: "Siamo felici di dare il benvenuto a Xabi. È un giovane pilota di talento che sta dimostrando ottime qualità e crediamo possa fare un buon lavoro insieme alla squadra. Allo stesso tempo auguriamo a Jorge una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in pista.”