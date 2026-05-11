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David Alonso, spalla KO ma cuore enorme: weekend Moto2 da leone a Le Mans

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 11 maggio 2026 alle 18:00
alonso-moto2-francia
David Alonso ha completato il weekend Moto2 in Francia con una spalla lesionata, chiudendo con un impressionante 5° posto.
Sempre la spalla destra, la stessa già lussata a gennaio 2025. David Alonso ha stretto i denti e preso di forza il 5° posto al GP di Francia con un problema che poneva in forte dubbio la sua presenza a Le Mans. Non solo è riuscito a compere, ma ha anche chiuso un ottimo weekend Moto2: dalla Q1 è passato in Q2 col miglior tempo, ha poi ottenuto la settima casella in griglia, infine ha chiuso con un solido risultato. La nota positiva della domenica al Circuito Bugatti per Aspar Team, vista la squalifica di Dani Holgado...

Gran Premio salvato 

"Prima di andare in Francia sono caduto in allenamento e mi sono fatto male al braccio. Non sapevo nemmeno se potevo correre a Le Mans" aveva ammesso lo stesso David Alonso alla fine del venerdì sul tracciato francese. Era poi andata un po' meglio, ma la pioggia arrivata per la Moto3 aveva creato non poche preoccupazioni anche alla Moto2. Alla fine la corsa è stata dichiarata bagnata, l'incidente di Navarro però ha fermato tutto e cambiato anche la situazione: la pista stava migliorando, ecco quindi la dichiarazione di "gara asciutta" al momento della ripartenza per una sorta di sprint di soli nove giri. Due aspetti che hanno aiutato il colombiano.
"È andata molto meglio in condizioni di asciutto, ho corso meno il rischio di cadere" ha infatti raccontato l'iridato Moto3 2024 alla fine della gara. Anche la durata ridotta per due volte è stata d'aiuto. "Ho fatto meno fatica col braccio, arriverò più pronto alla prossima gara. Abbiamo raccolto informazioni positive, ma ho anche notato che mi manca ritmo. Ho cercato anche di raggiungere la quarta posizione, ma visto che non ci riuscivo ho preferito gestire. Ora dobbiamo lavorare per arrivare a Barcellona in condizioni migliori". C'è pochissimo tempo, tra pochi giorni infatti sarà il momento di scendere in pista al Circuit de Catalunya e il colombiano, nato e cresciuto in Spagna, vuole essere protagonista.

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