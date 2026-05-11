Il pilota riminese ha perso contro il compagno di squadra, ma ha comunque motivo per sorridere: Rivola intanto appare tranquillo sulla loro sfida iridata.

Aprilia ha monopolizzato il podio della gara MotoGP a Le Mans, cosa mai successa prima e che conferma la grande crescita della casa di Noale nel 2026. Il weekend del Gran Premio di Francia ha confermato anche il ritorno completo di Jorge Martin, vincitore della sprint race e anche della gara lunga. Ha sconfitto Marco Bezzecchi , riducendo a un solo punto il distacco in classifica generale . In questo momento la lotta per il titolo mondiale sembra un discorso tra loro due, anche se in un campionato lungo gli scenari possono sempre cambiare.

MotoGP, Bezzecchi VS Martin: il monito di Rivola

Quando un team ha due piloti che si giocano il titolo, diventa importante anche saperli gestire in determinati momenti. Massimo Rivola, intervistato da Sky Sport MotoGP, non sembra preoccupato: “Abbiamo due piloti che sono due grandi professionisti e penso che si rispetteranno. Sanno benissimo quali sono le regole. Conoscono le Black Rules, due parole: rispetto reciproco”.

In F1 sono diventate famose le Papaya Rules, ovvero le regole interne alla scuderia McLaren per gestire il duello tra Lando Norris e Oscar Piastri, che nel 2025 si sono giocati la corona iridata con Max Verstappen (Red Bull) fino all'ultimo GP. I piloti sono liberi di gareggiare tra loro, ma senza correre rischi e con rispetto reciproco, evitando quindi contatti tra le monoposto. Anche in casa Aprilia MotoGP hanno predisposto un regolamento di questo tipo. Niente di rivoluzionario, però è fondamentale essere chiari e diretti con i piloti, onde evitare momenti di tensione non necessari che magari possono favorire la concorrenza.

Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI

Aprilia e Jorge: la storia finirà

Un anno fa Martin voleva lasciare l'Aprilia, oggi sta vincendo con la moto di Noale. Ci sono stati dei momenti difficilissimi sia per lui sia per il team. Rivola ha spiegato come è stato possibile rimettere insieme i pezzi e arrivare alla positiva situazione attuale: “Un po’ bastone e un po’ carota. Io sono entrato subito a gamba tesa, perché non potevo accettare che lui pensasse che non fossimo abbastanza forti. Jorge ha passato momenti difficilissimi e ci sta tutta l’emozione provata una volta passato il traguardo. Una bella storia, adesso bisogna continuarla. Abbiamo due piloti fortissimi con una moto decisamente forte, ci aspetta un bel campionato”.

Interpellato sull'ipotesi che Martin rimanga nell'attuale squadra anche nel 2027, l'amministratore delegato di Aprilia Racing è stato netto nel dire che non succederà: “Sarebbe molto bello, ma credo che Jorge abbia fatto la sua scelta tanto tempo fa. Non lo biasimo per questo. Io sfido chiunque in una condizione come la sua l’anno scorso, non stando bene fisicamente: arrivano offerte importanti e ci sta che non abbia fiducia in noi e forse anche in sé stesso. Daremo il massimo per lui e per Marco”.

Com'è noto, Martinator ha un accordo per trasferirsi nel team factory Yamaha nel 2027. A condividere il box con lui ci sarà un altro pilota che oggi guida una RS-GP26, ovvero Ai Ogura. Invece, nella squadra ufficiale Aprilia arriverà Pecco Bagnaia ad affiancare Bezzecchi. Da capire quale sarà la line-up del team satellite Trackhouse, che probabilmente perderà il suo attuale team manager Davide Brivio, destinato alla Honda con un ruolo importante.