Eterno Jeremy McWilliams: a 62 anni compiuti vince alla North West 200

Non doveva nemmeno esserci quest'anno Jeremy McWilliams alla North West 200. Convocato all'ultim'ora da sostituto, 'Jezza' si è reso protagonista di una vittoria nella seconda gara della classe Supertwin/Sportbike già nella storia. A 62 anni compiuti lo scorso 4 aprile si è affermato come il vincitore più anziano di sempre al "Triangle" , riuscendoci dopo una pausa perdurata 7 anni dall'ultimo suo hurrà tra Portrush, Portstewart e Coleraine.

VITTORIA NELLA STORIA

McWilliams è arrivato vicino persino ad una doppietta nelle due gare di categoria in programma. Nella prima sfida una sua leggerezza, interpretando male il numero di giri rimanenti, gli ha fatto spalancare le porte alla Juniper Hill Chicane nel corso della tornata conclusiva, consegnando di fatto il successo a Peter Hickman. Poche ore più tardi, onde evitare qualsiasi tipo di disguido, ha pensato bene di prendere e scappar via con la Yamaha R7 curata dal preparatore Flitwick Motorcycles.

PILOTA INFINITO

Così ha costruito la personale quarta affermazione in carriera alla North West 200, venendo tributato dalla standing ovation del pubblico di appassionati presenti. Vincere all'evento, specie in una categoria così combattuta come l'ormai ex Supertwin, non è mai facile. Farlo a 62 anni compiuti, avendo iniziato a correre nelle corse su strada prossimo ai 50 anni, davvero rientra nella straordinarietà di un pilota dalla classe infinita. Eterno, sempreverde, riaffermando come l'età è solo un numero, eccetera eccetera.

TRAGUARDI QUASI IMPAREGGIABILI

Per l'ex pilota del Motomondiale è l'ennesima perla di una carriera straordinaria dove, da presunto "pensionato", si è tolto grosse soddisfazioni. Oltre alle vittorie alla North West 200, nel 2022 da pilota ufficiale Indian Motorcycles ha trionfato in una delle gare in programma della King of the Baggers a Daytona. Non fosse stato per il limite d'età di 50 anni imposto per le categorie del Motomondiale e Superbike, chissà cosa sarebbe riuscito ad ottenere in questa sua seconda, terza giovinezza agonistica...