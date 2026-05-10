Alla North West 200 Stacey vince da esordiente, McWilliams da 62enne

L'edizione 2026 della North West 200 , funestata giovedì dalla tragica scomparsa di Kamil Holan a seguito di un fatale incidente registratosi a Station Corner, ha riservato delle evocative storie di motociclismo nelle 6 gare svoltesi nel "Race Day" di sabato 9 maggio. Dalla rivincita di Glenn Irwin alla conferma di Michael Dunlop e Peter Hickman, passando per la doppietta (Superstock e Superbike main race) dell'esordiente all'evento Storm Stacey fino al trionfale ritorno di Jeremy McWilliams, vincitore della seconda corsa Supertwin/Sportbike da 62enne!

MCWILLIAMS IN TRIONFO A 62 ANNI

L'età è solo un numero e lo riafferma in ogni occasione Jeremy McWilliams. Trascorsi 7 anni dall'ultima presenza vittoriosa alla North West 200, "Jezza" a 62 anni compiuti lo scorso 4 aprile è tornato al "Triangle" mostrandosi come il riferimento della classe Supertwin/Sportbike. Convocato all'ultim'ora dal preparatore Flitwick Motorcycles per salire in sella da sostituto alla propria R7, McWilliams in Gara 1 è stato beffato soltanto all'ultimo giro da Peter Hickman, salvo rifarsi con gli interessi nella conclusiva sfida. Con vantaggio ha messo a segno la personale quarta affermazione di categoria, venendo tributato come un eroe dal pubblico di appassionati tra Portrush, Portstewart e Coleraine.

IL FOLGORANTE ESORDIO DI STORM STACEY

Di fatto le gare della North West 200 hanno proposto vincitori di differenti generazioni. Dal 62enne Jeremy McWilliams al 23enne Storm Stacey, classe 2003, in trionfo da newcomer in due differenti gare: Superstock e nella main race Superbike, conclusasi anzitempo con l'esposizione della bandiera rossa. Dopo aver esordito da minorenne (con deroga) nel BSB dove milita a tempo pieno dal 2021 a questa parte, "Lord" Stacey quest'anno ha deciso di avventurarsi nelle corse su strada accudito dal suo mentore e team manager Michael Rutter. Senza sbagliar nulla, al primo colpo si è preso due coppe da vincitore alla North West, riuscendoci con una BMW M 1000 RR Superstock di Alpha Racing by GRYD preferita tra le Superbike alla Ducati Panigale V4 R del team Bathams AJN a sua disposizione.

I SOLITI IRWIN, DUNLOP E HICKMAN

Nel corollario di gare si sono assicurati delle vittorie anche Peter Hickman (Supertwin/Sportbike Gara 1 con la Yamaha R7 del proprio team PHR Performance), Michael Dunlop (in Supersport su Ducati Panigale V2 del SCARS by MD Racing) e Glenn Irwin. Quest'ultimo con una personale rivincita per il 14esimo hurrà all'evento: riscattare il difficoltoso esordio con la nuova Ducati Panigale V4 R del Nitrous Competitions Racing vissuto pochi giorni or sono nel BSB ad Oulton Park, primeggiando nell'inaugurale sfida della Superbike.

I NOSTRI PORTABANDIERA

La North West 200 edizione 2026 ha inoltre celebrato la forza dei nostri road racers. Maurizio Bottalico ha impressionato tra le Superstock con il dodicesimo posto finale, tredicesimo poi nella Superbike main race su BMW Crowe Performance, ritirandosi altresì con la Yamaha Basomba Racing in Supersport. Da applausi anche Andrea Majola, protagonista della Supertwin con la Paton VAS Engine iscritta sotto le insegne del proprio Majo Road Racing by EA, ottenendo un undicesimo ed un nono posto nelle due sfide. Benissimo lo svizzero Mauro Poncini, decimo e undicesimo tra le Supertwin su Aprilia Scott Racing, annoverando un più che positivo tredicesimo posto in Supersport con la Yamaha Delmo Racing.