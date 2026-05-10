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Mercato piloti: Di Giannantonio verso la KTM, Bulega sogna il posto nel team VR46

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 10 maggio 2026 alle 12:27
Fabio Di Giannantonio pilota Pertamina VR46 MotoGP seduto nel box
MotoGP, Diggia verso KTM: Bulega sogna il posto nel team VR46
Diggia dovrebbe lasciare VR46 e Ducati per approdare in KTM con Marquez jr: potrebbero aumentare le chance di vedere il dominatore Superbike in MotoGP.
Uno dei piloti arrivati a Le Mans con un futuro ancora da definire era Fabio Di Giannantonio, oggi arruolato nel team Pertamina Enduro VR46 con un contratto factory firmato direttamente con Ducati. Il romano ha chiarito di voler mantenere lo stesso status per continuare a correre con la squadra di Valentino Rossi. Le trattative vanno avanti da tempo e sembra che le parti non siano arrivate a un accordo. Le ultime indiscrezioni di mercato di Sky Sport MotoGP danno per fatto il trasferimento nel team factory KTM.

MotoGP, Di Giannantonio in KTM con Alex Marquez?

In attesa di comunicazioni ufficiali, è trapelato che il manager di Diggia ha concordato con KTM un contratto di due anni e che sarà il compagno di squadra di Alex Marquez. Quest'ultimo ha raggiunto da diverse settimane l'intesa con la casa di Mattighofen, la sua presenza nel box arancione è una certezza. Salvo, sorprese, ci sarà il 27enne romano ad affiancarlo.
A inizio stagione sembrava che sarebbe stato Maverick Vinales ad essere promosso nella squadra ufficiale KTM, però i suoi problemi fisici hanno ostacolato questa operazione e oggi non si sa con quali colori correrà il 31enne nato a Figueres.

Team VR46: Bulega con Aldeguer?

Il team Pertamina Enduro VR46 cambierà totalmente line-up dal campionato MotoGP 2027. Con l'addio di Di Giannantonio ci sarà anche quello di Franco Morbidelli. Era già trapelato l'arrivo di Fermin Aldeguer dal team BK8 Gresini, ma ora si tratta di capire chi sarà il suo compagno nella squadra di Valentino Rossi.
Normale pensare a Nicolò Bulega, attuale dominatore del Mondiale Superbike e anche tester Ducati MotoGP. Il pilota emiliano sogna di avere un'occasione, ma non è l'unico a cui fa gola un posto nel team VR46. Anche Luca Marini, che rischia di essere tagliato dalla Honda, è interessato.

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Fabio Di Giannantonio

diMatteo Bellan

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