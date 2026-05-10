Pazza Moto2 a Le Mans: Guevara domina tra bandiera rossa e sprint asciutto

Izan Guevara trionfa a Le Mans, in una giornata caotica per meteo, incidenti e una bandiera rossa. Cronaca e classifiche.

Prima gara "bagnasciutta" interrotta per bandiera rossa, poi ripartenza sull'asciutto per 9 giri (con punteggio pieno). Poco cambia, visto che Izan Guevara s'era distinto in entrambe le situazioni e alla fine trionfa a Le Mans! Gara Moto2 caotica e ridotta per due volte, ma il poleman è il re del Circuito Bugatti in questo GP 2026. Manuel Gonzalez sul finale tenta il recupero, ma lo svantaggio era grande e non basta il tentativo, è 2°. Completa il podio Ivan Ortola, una tripletta tutta spagnola quindi nella classe intermedia. Ecco com'è andata.

Gara Moto2, via tra "bagnasciutto" e bandiera rossa

Come avvenuto per la Moto3 , si ripete la procedura differente. La pista però stava già migliorando durante la gara della classe minore, anche se parliamo di "bagnasciutto", con pozze d'acqua in alcuni punti. Piloti e team devono scegliere tra gomme da asciutto o da bagnato per una corsa ridotta a 14 giri. Si parte: il poleman Guevara è subito in testa, lo seguono Salac, Gonzalez, Baltus, Vietti, ma tutto dura appena tre giri. Presto a terra Holgado dopo un violento highside (pilota OK, la moto meno), ma è l'incidente di Navarro in rettilineo, con i commissari costretti ad entrare in pista per recuperare la moto, a provocare la bandiera rossa. Tutti fermi, nuova distanza di gara di 9 giri, dichiarata asciutta: unanimità di gomme slick per la ripartenza.

Moto2, gara 2 asciutta

Corsa contro il tempo in Aspar Team e KLINT Forward per le moto rispettivamente di Holgado e Navarro incidentati: solo Holgado ce la fa ed è regolarmente in griglia. Di nuovo Guevara brilla al via, Lopez guadagna ben sei posizioni e lo segue, +2 posizioni per Gonzalez e ben +10 per Ortola! Non mancano alcuni fuoripista e la caduta di Baltus, evidentemente arrabbiato con Vietti, che riceve un Long Lap per questo episodio. Si rischia il pasticcio tutto in Aspar, poco dopo è a terra anche Veijer a contatto con Munoz. Brividi per un leggero contatto tra Agius e Vietti, cade Sasaki, mentre davanti il leader scappa: Izan Guevara non ha rivali solo sul finale Manuel Gonzalez tenta un disperato recupero. Il divario era ampio, il pilota Blu Cru Pramac Yamaha tiene il comando e trionfa in Francia, proprio davanti al leader iridato che ora vede ad una manciata di punti. Terza piazza per Ivan Ortola, che completa il podio tutto iberico sulla pista transalpina.

La classifica finale

Classifica Moto2 generale