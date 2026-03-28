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Miguel Oliveira ridà slancio alla BMW nella Superbike a Portimao, ma Danilo Petrucci?

Superbike
di Andrea Periccioli
sabato, 28 marzo 2026 alle 20:36
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Danilo Petrucci è decimo in Gara 1 del Mondiale Superbike a Portimao: il processo di adattamento alla BMW M 1000 RR richiede tempo.
L'aria di casa fa bene a Miguel Oliveira, artefice del primo podio stagionale di BMW Motorrad. Nell'ennesima giornata di festa per Nicolò Bulega e Ducati, il vice-Campione del Mondo Moto3 2015 si è assicurato il terzo posto di Gara 1 all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, tracciato dove nel 2020 conquistò la sua seconda vittoria (di cinque) in MotoGP. Un risultato incoraggiante per il 31enne motociclista di Almada, alla sua quarta gara nel Mondiale Superbike, mentre la casa dell'Elica aspetta Danilo Petrucci.

APPROCCIO NON FACILE ALLA BMW

Nel Mondiale Superbike ci si interroga se e quando emergerà un competitor di un fin qui inarrestabile Nicolò Bulega, arrivato all'ottava vittoria consecutiva tra fine 2025 e inizio 2026. Sulla carta, Danilo Petrucci sarebbe un candidato ideale per ricoprire questo ruolo. Ingaggiato dallo squadrone ufficiale ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team per raccogliere (insieme a Miguel Oliveira) la pesante eredità di un "certo" Toprak Razgatlioglu, "Petrux" è tuttavia alla ricerca del giusto affiatamento con la M 1000 RR.

DANILO PETRUCCI IN SORDINA

Se i curvoni di Phillip Island si sono sempre rivelati ostici alla M 1000 RR, Danilo Petrucci aveva professato un cauto ottimismo in vista dell'appuntamento sui saliscendi dell'Algarve. Malgrado le buone sensazioni, suffragate da una proficua giornata di test pre-evento, in questa prima parte di weekend le promesse non sono state mantenute. Nono tempo in Superpole, decimo sul traguardo in Gara 1 a 20" da Bulega, di fatto mai incisivo sin dall'inaugurale sessione di prove libere. Si evince pertanto che il processo di adattamento è ancora lungo e laborioso. Una dimostrazione di come il passaggio da una Ducati Panigale V4 R ad una BMW M 1000 RR non sia propriamente banale.

NIENTE PANICO

Questa di fatto è la chiave di volta per la scalata al vertice del miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike nell'ultimo biennio. La controprova già nelle restanti due gare in programma domani in quel di Portimão, aspettando piste a lui tradizionalmente favorevoli (in primis Most e Cremona). Se vogliamo, le prestazioni in ascesa del suo compagno di squadra Oliveira possono rappresentare una bella iniezione di fiducia anche per lo stesso Danilo Petrucci. In fin dei conti, una "scossa" è proprio quello di cui avrebbe bisogno l'originario di Terni per dare una sterzata alla sua nuova avventura in BMW...

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Photo Courtesy: ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
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Danilo Petrucci

diAndrea Periccioli

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