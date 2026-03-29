MXGP Svizzera: La Ducati si è spenta? Jeremy Seewer qualifica deludente

Ducati è regina in MotoGP e strapazza tutti in Superbike, per cui tanti immaginavano che avrebbe fatto ben presto la voce grossa anche nel Motocross. Invece la qualifica del GP di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP , non è andata come sperato.

L'idolo di casa Jeremy Seewer (nella foto) è partito bene, iniziando la mini sfida a contatto coi super big del fuoristrada. Ma con il passare dei minuti lo svizzero ha perso posizioni, concludendo in una incolore dodicesima posizione, fuori dalla zona punti. Subìto dietro ha concluso il compagno di squadra, l'olandese Calvin Vlaanderen. Questa stagione, partita con tante aspettative, per adesso non decolla.

Riecco il fenomeno

A vincere la qualifica è stato un superlativo Jeffrey Herlings, neo pupillo Honda HRC. Ha preceduto il leader del Mondiale, cioè il 19enne Lucas Coenen, rosicchiandogli un punticino iridato: adesso la situazione è 111 punti per il giovane emergent e, 104 per il fuoriclasse Herlings. Le due manche di Frauenfeld faranno scintille. Promette benissimo anche la domenica di Andrea Adamo, sempre più veloce in questa sua prima avventura in MXGP. Il siciliano è scatto al comando, poi è stato risucchiato concludendo comunque in una brillantissima quarta posizione, a contatto con l'ex iridato Tim Gajser. Il podio è l'obiettivo per il nostro Andrea.

Valerio Lata realtà MX2

Nella qualifica del Mondiale under 23 terzo successo di fila per Sacha Coenen (KTM) davanti al sudafricano Camden McLellan, che settimana scorsa in Spagna ha regalato il primo storico successo alla Triumph. La marca britannica comanda anche il campionato, a conferma della brillantezza del progetto fuoristrada partito soltanto due anni fa. Bellissimo terzo posto per il nostro Valerio Lata (Honda): gli sprazzi di competitività emersi in Spagna stanno avendo un seguito.

Gli orari del GP Svizzera

Il programma delle sfide di Fraunfeld partirà alle 13 con la disputa della prima manche MX2, a seguire la top class MXGP. Rivincite dalle 16. Le previsioni meteo sono incerte: un fattore che potrebbe incidere non poco sull'esito del terzo appuntamento mondiale. Nell'articolo qui sotto tutto il programma completo e la guida TV.