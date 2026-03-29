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Italia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a Suzuka

Formula 1
di Riccardo Ventura
domenica, 29 marzo 2026 alle 9:03
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Finalmente l'Italia ha un pilota che infiamma la Formula 1. Andrea Antonelli conquista il GP del Giappone e vola in testa al mondiale. Sull'ottovolante di Suzuka grande spettacolo e bellissimo podio per la Ferrari con Charles Leclerc splendido terzo.
Andrea Kimi Antonelli conquista anche il GP del Giappone a Suzuka lì dove il manico conta ancora tanto. Il pilota Mercedes è stato fortunato a poter compiere il pit stop in regime di Safety Car dopo una partenza molto complicata. L’italiano, infatti, non sembrava così della partita ma il jolly all'unica sosta è stata la svolta. Preso il comando, Andrea ha imposto il suo ritmo e non ha dato scampo. Il GP gestito in maniera impeccabile: a soli 19 anni il bolognese sembra già un pilota d'esperienza, ben assecondato dall'enorme potenziale Mercedes. La vetta del Mondiale è un'emozione incredibile, per lui e per tutti gli appassionati italiani. Con una macchina così e contro un compagno di squadra attaccabile come George Russell, il sogno è possibile.

Piastri che gara, Leclerc che grinta

Oscar Piastri giunge al traguardo per la prima volta in questo inizio molto complicato per la McLaren acciuffando un fantastico secondo posto. L’australiano aveva preso il comando, ma può rammaricarsi per il jolly safety car pescato da Antonelli. L'amaro in bocca però è bilanciato dalla ritrovata competitività McLaren, che in Cina non era neanche riuscita a partire. Charles Leclerc con la Ferrari ha acciuffato il podio regalando sorpassi formidabili. Il monegasco ha risposto nel finale a George Russell prendendosi una terza posizione che meritava. Russell è il vero sconfitto e giunge quarto. Ha preso paga dal compagno di squadra anche l'iridato Lando Norris, quinto.
Lewis Hamilton non è stato brillantissimo come Leclerc, un GP di luci e ombre quello del britannico, finito sesto. E' un passo indietro deciso rispetto al GP di Cina, dove aveva festeggiato il primo podio Ferrari. Settimo al traguardo un grandioso Pierre Gasly che con ’Alpine tiene dietro Max Verstappen con la Red Bull. Il francese ha mostrato i muscoli, rimonta almeno fino alla zona punti per l’olandese. Nona piazza per Liam Lawson con la Racing Bulls e chiude la zona punti Esteban Ocon con la Haas.

Brutto incidente per Bearman 

Brutto incidente per Olivier Bearman che trovandosi Franco Colapinto davanti, è andato troppo verso l’esterno a velocità altissima all'ingresso della curva Spoon. La corsa del britannico della Haas finisce contro le protezioni distruggendo la sua vettura. I commissari di gara hanno fatto uscire la Safety Car per ripulire dai detriti e togliere l’auto. Lance Stroll ha ritirato la Aston Martin, continuano i guai per la casa di Silverstone.

Arrivo GP del Giappone

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Foto: Formula 1
Andrea Antonelli

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