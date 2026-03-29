Contatto Marquez-Di Giannantonio: le scuse di Marc in sala stampa

Marc Marquez si è scusato con Fabio Di Giannantonio nella sala stampa del Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas. I due si sono incontrati proprio mentre lo spagnolo si apprestava a parlare con la stampa e l'italiano con le tv. Al termine della MotoGP Sprint il campione della Ducati Lenovo ha ammesso le proprie responsabilità. La Direzione Gara gli ha inflitto un Long Lap Penalty che sconterà nella gara odierna.

Il contatto alla curva 12

Il fenomeno di Cervera ha trascinato con sé Fabio Di Giannantonio nella caduta. "Ho commesso un errore e sono stato penalizzato. Domani (oggi, ndr) sconterò la penalità e non c'è molto altro da aggiungere. Sono entrato, ho visto che stava andando largo, e l'alternativa era colpirlo da dietro o buttarmi dentro. La mia intenzione era di uscire di pista, ma quando ho preso quel dosso mi si è chiusa addosso e sono stato sfortunato. Se cadi da solo, fa male, ma se coinvolgi un altro pilota, fa ancora più male".

L'incidente è avvenuto alla curva 12, uno dei tratti più insidiosi del circuito americano. Marc Marquez ha tentato un sorpasso all'interno dopo una frenata di gruppo, ma è entrato troppo velocemente, ha perso il controllo dell'anteriore e si è scontrato con il pilota della VR46. Entrambi sono finiti a terra in uno dei momenti più concitati della MotoGP Sprint di Austin.

"DiGgia mi ha semplicemente superato e, quando ho frenato dietro a tre piloti, ha iniziato a mettersi in scia. Non riuscivo a fermarla; l'anteriore ha iniziato a bloccarsi. Ho provato a vedere se riuscivo a superarla all'esterno, ma DiGgia era troppo largo sulla traiettoria ideale e non potevo spostarmi. È stato allora che ho detto: 'Non freno'. E mi sono spostata all'interno per cercare di evitare una collisione e recuperare terreno, ma non è stato possibile".

Una gara senza obiettivi

Scontare la sanzione che mi viene inflitta e finire la gara... Senza obiettivi. E se non dovesse accadere, cercherò comunque di dare il 100%, come sempre". Il #93 incassa il secondo "zero" in questa stagione MotoGP, dopo la caduta nella gara a Buriram. Nella sfida domenicale proverà a recuperare punti preziosi per non perdere troppo terreno in classifica , in questo momento nelle mani di Jorge Martin. Cosa si aspetta Marc? "".