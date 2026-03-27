MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 27 marzo 2026 alle 9:07
Jorge Martin
Jorge Martin
Jorge Martin arriva in Texas galvanizzato dai due podi conquistati in Thailandia e Brasile. Il campione MotoGP 2024 sa di avere un'Aprilia in splendida forma con cui poter continuare l'ascesa verto il vertice della classifica, ma dovrà fare i conti con una condizione fisica non particolarmente brillante. "Sono un po' preoccupato di vedere come reagirà il mio fisico. Quando non ho molto tempo di riposo, non mi riprendo bene".

I dubbi della vigilia

'Martinator' affronterà il weekend americano con sensazioni contrastanti. Fiducia per la RS-GP che si sta rivelando la moto del momento sulla griglia della classe MotoGP. Dubbi sul suo stato di salute, in quanto dolorante dopo l'impegnativo Gran Premio del Brasile. Il COTA è un tracciato molto impegnativo e richiederà massimo impegno, sia dal punto di vista fisico che tecnico.
"Sento un po' di dolore dopo la gara a Goiania e credo che Austin sia la garà più impegnativa del Mondiale", ha detto il pilota Aprilia alla vigilia del primo giorno in pista. "Vedremo come gestire il dolore, am devo conservare un po' di energie. Ora si tratta di finire e portare la moto al traguardo".

Aprilia al top mondiale

Sin dai test invernali Jorge Martin sembra aver trovato un'intesa magica con l'Aprilia. Merito di vari fattori, a cominciare da una forma fisica ritrovata dopo un 2025 davvero complicato. "L'aerodinamica è stata fondamentale per me. Ho anche modificato il mio stile di frenata e accelerazione. Anche la posizione in sella è cambiata, per questo mi sento meglio con l'Aprilia".
Il madrileno ha già trovato un accordo con Yamaha per il prossimo biennio, al suo posto arriverà Pecco Bagnaia. Se i risultati dovessero continuare su questa scia, Jorge potrebbe un giorno pentirsi di lasciare la Casa di Noale... "Ho sempre pensato che l'Aprilia fosse l'unica moto con cui poter sfidare Ducati. A quanto pare avevo ragione".

Obiettivi texani

In questo weekend di MotoGP gli occhi saranno puntati soprattutto su Marc Marquez, che qui ha trionfato ben sette volte, anche se non vince dal 2021. "Qui è molto difficile battere Marc, è il suo circuito. Non è solo il nostro obiettivo battere Marc. Almeno il mio è cercare di ottenere il meglio da questa gara, per guadagnare punti. Vedremo domenica dove arriveremo, continueremo come fatto finora, senza cambiare la procedura".

Leggi anche

Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi"Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi"
Jorge Martin confessa: "Marquez è un animale, però mi ha aiutato"Jorge Martin confessa: "Marquez è un animale, però mi ha aiutato"
"In Testa" la bellissima biografia di Jonathan Rea mito del Mondiale Superbike. Disponibile in libreria e su Amazon Libri
Jorge Martin

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi"

27 marzo 2026
motogp-austin-gp-orari-2026
MotoGP

MotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USA

26 marzo 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP
MotoGP

Bezzecchi, nuovo appuntamento con la storia: può dare un "dispiacere" a Lorenzo

26 marzo 2026

Altre notizie

Piastri

Qualifiche rivoluzionate e McLaren davanti: Suzuka accende il mondiale, Mercedes ok e Verstappen?

Formula 1
Marc Marquez

Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi"

MotoGP
motogp-austin-gp-orari-2026

MotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USA

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP

Bezzecchi, nuovo appuntamento con la storia: può dare un "dispiacere" a Lorenzo

MotoGP
652577674_1563033859163430_9194572274066196049_n_result

Nuovo ingresso nel CIV Superbike: Motoclub dei Rapaci con Edoardo Quarta

In Pista

Articoli popolari

MotoGP

Mercato piloti pronto ad esplodere: tensione in casa Ducati

MotoGP
Jorge Martin

Jorge Martin confessa: "Marquez è un animale, però mi ha aiutato"

MotoGP
Marc Marquez

Ducati già al bivio: Marc Marquez scova il vero problema

MotoGP
Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"

MotoGP
Jonathan Rea pilota Honda HRC Superbike WorldSBK seduto nel box

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"

Superbike

Loading