Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

Sono un po' preoccupato di vedere come reagirà il mio fisico. Quando non ho molto tempo di riposo, non mi riprendo bene". Jorge Martin arriva in Texas galvanizzato dai due podi conquistati in Thailandia e Brasile. Il campione MotoGP 2024 sa di avere un'Aprilia in splendida forma con cui poter continuare l'ascesa verto il vertice della classifica, ma dovrà fare i conti con una condizione fisica non particolarmente brillante. "".

I dubbi della vigilia

'Martinator' affronterà il weekend americano con sensazioni contrastanti. Fiducia per la RS-GP che si sta rivelando la moto del momento sulla griglia della classe MotoGP. Dubbi sul suo stato di salute, in quanto dolorante dopo l'impegnativo Gran Premio del Brasile. Il COTA è un tracciato molto impegnativo e richiederà massimo impegno, sia dal punto di vista fisico che tecnico.

"Sento un po' di dolore dopo la gara a Goiania e credo che Austin sia la garà più impegnativa del Mondiale", ha detto il pilota Aprilia alla vigilia del primo giorno in pista. "Vedremo come gestire il dolore, am devo conservare un po' di energie. Ora si tratta di finire e portare la moto al traguardo".

Aprilia al top mondiale

Sin dai test invernali Jorge Martin sembra aver trovato un'intesa magica con l'Aprilia. Merito di vari fattori, a cominciare da una forma fisica ritrovata dopo un 2025 davvero complicato. "L'aerodinamica è stata fondamentale per me. Ho anche modificato il mio stile di frenata e accelerazione. Anche la posizione in sella è cambiata, per questo mi sento meglio con l'Aprilia".

Ho sempre pensato che l'Aprilia fosse l'unica moto con cui poter sfidare Ducati. A quanto pare avevo ragione". Il madrileno ha già trovato un accordo con Yamaha per il prossimo biennio, al suo posto arriverà Pecco Bagnaia . Se i risultati dovessero continuare su questa scia, Jorge potrebbe un giorno pentirsi di lasciare la Casa di Noale... "".

Obiettivi texani

In questo weekend di MotoGP gli occhi saranno puntati soprattutto su Marc Marquez, che qui ha trionfato ben sette volte, anche se non vince dal 2021. "Qui è molto difficile battere Marc, è il suo circuito. Non è solo il nostro obiettivo battere Marc. Almeno il mio è cercare di ottenere il meglio da questa gara, per guadagnare punti. Vedremo domenica dove arriveremo, continueremo come fatto finora, senza cambiare la procedura".