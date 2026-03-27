MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Qualifiche rivoluzionate e McLaren davanti: Suzuka accende il mondiale, Mercedes ok e Verstappen?

Formula 1
di Riccardo Ventura
venerdì, 27 marzo 2026 alle 9:05
Piastri
Era immaginabile che Suzuka avrebbe cambiato un pò le carte in tavola in quest'inizio di Formula. Infatti ecco che nella prima giornata di prove del GP Giappone riemerge prepotente la McLaren campione del Mondo.
Parliamo dello stesso team che in Cina, due settimane fa, non riuscito a schierare né il campione Lando Norris che Oscar Piastri: una resurrezione miracolosa. La Mercedes resta però solida realtà: battere Russell e Antonelli sarà un'impresa anche qui. A tenere banco in questo venerdi sono le polemiche sull'ala Mercedes e il cambio di regolamento in corsa per le qualifiche.

L’ala della Mercedes non è punibile

Nello scorso GP di Cina abbiamo visto come l’ala della Mercedes alla fine del rettilineo si chiedesse in maniera molto lenta. Questo ha suscitato molto scalpore soprattutto tra i fan di Formula 1, che si sono chiesti se il dispositivo fosse regolare. Il motivo è stato spiegato: si tratta di un malfunzionamento della W17 che a determinate velocità impiega più tempo a richiudere l’ala. Un problema, dunque, sorto sin dalle libere di Shangai ma che evidentemente non aveva compromesso lo strapotere della Mercedes. Qualcuno ipotizzava che fosse un’altra zona grigia del regolamento. Squadra e commissari sportivi hanno chiarito, ma chi può dirlo? La discussione è comunque rientrata, tanto che da quando si è arrivati in Giappone la questione si è spostata su tutt’altra cosa.

La ricarica in qualifica cambia

La FIA è intervenuta dopo le prime due uscite della Formula 1 per cercare di salvare almeno in parte questo nuovo regolamento. Una modifica che in realtà pare impercettibile, ma che serve a rendere le qualifiche più attraenti in quanto la ricarica massima della batteria passa da 9 a 8 Mega Joule. Questo per ridurre il lift and cost, cioè per vedere le vetture che anche in qualifica frenano in pieno rettilineo per avere almeno un giro al massimo. Questa non è la soluzione: diciamo che la Federazione sta provando a metterci una pezza prima di capire realmente come risolvere questa situazione.
La soluzione presa serve a ridurre l’energia della batteria per affrontare i rettilinei e quindi i piloti non si bloccheranno più del dovuto in pista rischiando di penalizzare il giro agli altri colleghi. Una qualifica più vera anche se i piloti e i team non sono proprio convinti ed anzi, sono quasi certi che nulla cambierà. Questo lo vedremo presto. In ogni caso non cambia nulla in gara. I parametri per il GP restano intatti, quindi anche in Giappone vedremo sorpassi artificiali, che servono a “drogare” le statistiche e a divertire gli appassionati più ingenui.

Il venerdì GP del Giappone

L’alba non è rossa nel venerdì del GP del Gippone ma è più papaya, dato che Oscar Piastri ha chiuso davanti a tutti nelle FP2. L’australiano si è piazzato davanti ai due Mercedes con Andrea Kimi Antonelli davanti a George Russell. Le Ferrari inseguono, tanto che Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso alle spalle del Campione del Mondo in carica Lando Norris che ha fatto segnare il quarto tempo. Max Verstappen è solo decimo, con le Cadillac e la Aston Martin a chiudere ancora una volta il gruppo. Aston Martin che nelle FP1 aveva fatto girare Jak Crawford al posto di Fernando Alonso guarda caso una sessione in meno per lo spagnolo, proprio a casa della Honda.

I tempi delle FP2 del GP del Giappone 

Tempi

Leggi anche

Formula 1 a Suzuka: livree speciali, Red Bull in affanno e orari TV tra notti brave e differiteFormula 1 a Suzuka: livree speciali, Red Bull in affanno e orari TV tra notti brave e differite
Suzuka chiama: Verstappen a caccia del riscatto dopo Australia e Cina, tra dubbi sul regolamento e sogni di gloriaSuzuka chiama: Verstappen a caccia del riscatto dopo Australia e Cina, tra dubbi sul regolamento e sogni di gloria
“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.
FOTO: Formula 1
Oscar Piastri

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Verstappen
Formula 1

Suzuka chiama: Verstappen a caccia del riscatto dopo Australia e Cina, tra dubbi sul regolamento e sogni di gloria

25 marzo 2026
Giappone
Formula 1

Formula 1 a Suzuka: livree speciali, Red Bull in affanno e orari TV tra notti brave e differite

24 marzo 2026
Formula 1
Formula 1

F1 Story: Qualifiche disastro, Ferrari scatta, Rosberg trionfa: riviviamo il memorabile GP d’Australia 2016

20 marzo 2026

Altre notizie

Jorge Martin

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez carica la Ducati: "Fermiamo la corsa di Bezzecchi"

MotoGP
motogp-austin-gp-orari-2026

MotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USA

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP

Bezzecchi, nuovo appuntamento con la storia: può dare un "dispiacere" a Lorenzo

MotoGP
652577674_1563033859163430_9194572274066196049_n_result

Nuovo ingresso nel CIV Superbike: Motoclub dei Rapaci con Edoardo Quarta

In Pista

Articoli popolari

MotoGP

Mercato piloti pronto ad esplodere: tensione in casa Ducati

MotoGP
Jorge Martin

Jorge Martin confessa: "Marquez è un animale, però mi ha aiutato"

MotoGP
Marc Marquez

Ducati già al bivio: Marc Marquez scova il vero problema

MotoGP
Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"

MotoGP
Jonathan Rea pilota Honda HRC Superbike WorldSBK seduto nel box

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"

Superbike

Loading