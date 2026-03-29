MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Una scelta controcorrente, la vittoria e il brivido finale: la Sprint folle di Jorge Martin

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 29 marzo 2026 alle 9:41
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP vincitore della Sprint ad Austin, USA GP
MotoGP Austin, Jorge Martin: la gomma media, la vittoria e la caduta impennando
Scelta gomme azzeccata, una prestazione perfetta e anche una caduta nei festeggiamenti: Martin è tornato.
Quando per Pecco Bagnaia sembrava fatta, la sua gomma posteriore soft è crollata e Jorge Martin è entrato in azione dimostrando che la media era la scelta giusta. È stato l'unico a montarla. All'ultimo giro si è concretizzato il sorpasso decisivo con una sorta di block pass che non ha lasciato scampo al pilota Ducati. Lo spagnolo è volato verso la vittoria, la prima con l'Aprilia. L'ultimo successo era arrivato in Malesia nel 2024, a distanza di 511 giorni da quello ottenuto nella sprint race MotoGP ad Austin.
Considerando anche il ritiro per caduta del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, Martinator si è preso pure la leadership nella classifica mondiale. Un punto separa i due piloti Aprilia. Nel giro d'onore, il due volte iridato ha impennato con la sua RS-GP26 ed è caduto. Era a velocità abbastanza alta, quindi c'è stato un piccolo brivido momentaneo, però non ci sono state conseguenze fisiche per lui. Ne ha avute alcune la sua moto, un po' ammaccata a causa dell'impatto con l'asfalto del COTA.

MotoGP Austin 2026, sprint race: Martin festeggia il ritorno alla vittoria

Martin si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha raccontato le sue emozioni: "Adesso sono tornato. Dopo la vittoria ero sotto shock. Poi non sono uno abituato a vincere venendo da dietro, solitamente ero uno che partiva davanti e provava ad andare via. Vincere arrivando da dietro è ancora più bello. Sul sorpasso non ci ho pensato molto, sono entrato e basta. Poi nei festeggiamenti ho fatto un'impennata, cosa che con le moto di oggi non si può fare. Ma non ci ho pensato...".
Il pilota madrileno ha commentato cosa è successo quando ha impennato e poi è caduto: "Ero lì e vedevo che non andava su. Seconda, terza, quarta, poi volevo scendere. Quando sono sceso, ho perso l'anteriore. Mi dispiace per il team: era una giornata in cui dover solo festeggiare e invece dovranno anche lavorare un po'. Comunque siamo contenti, non è successo niente, non mi sono fatto male. Ero molto veloce, non so quanto, però ero in quarta piena: oltre 100 km/h...".

La scelta della gomma media

JM89 è stato l'unico pilota della griglia MotoGP a utilizzare la mescola media sia all'anteriore sia al posteriore, una decisione che ha fatto la differenza: "Partendo settimo - ha spiegato - se non avessi fatto quella scelta, non avrei vinto. Forse sarei riuscito ad andare con Pecco, ma poi avrei avuto il suo stesso calo. Sapevo da venerdì che la media sarebbe stata la migliore opzione per me. Ho dovuto convincere Aprilia: ho detto al team che se non fosse andata bene, nelle prossime gare avremmo fatto come tutti gli altri. Essendo l'unico con la media, qualcosa non tornava, ma alla fine è stato giusto e ci ha dato fiducia anche per le scelte futuro".
Il pilota Aprilia è consapevole di dover lavorare per migliorare feeling e velocità con il pneumatico posteriore morbido, fondamentale per il futuro: "La soft mi mette in crisi, faccio fatica sia nel guidato sia nel time attack. Con la carcassa che avevamo in Thailandia e in Brasile avvertivo meno il problema, invece negli Stati Uniti mi trovo meglio con la media. Abbiamo più informazioni per la gara, però dobbiamo migliorare con la soft ed essere più efficaci nel time attack, per partire più avanti".

Martin da Mondiale?

Anche se è il leader della classifica generale MotoGP, in questo momento lo spagnolo non intende concentrarsi sulla possibilità di vincere il titolo mondiale: "Ho vinto nel 2024 senza pensare al campionato. Alla fine non serve pensarci: bisogna andare in pista, finire le gare e fare punti. Poi a fine anno, se davvero ho la possibilità di vincere, penso al campionato. Adesso non ha senso pensarci. Se posso vincerlo, cerco di farlo, però non mi ossessiono pensandoci".
Martin ha capito nel test in Thailandia che con l'Aprilia RS-GP26 avrebbe potuto fare molto bene nel 2026, soprattutto un aspetto lo ha colpito positivamente: "La frenata, sono riuscito a frenare forte e con il mio stile. Tutto sembrava normale. Invece, l'anno scorso quando frenavo forte si incasinava tutto. Abbiamo fatto un bello step sull'aerodinamica". Vedremo come se la caverà oggi nella gara lunga. Tutti partiranno con la media posteriore ed essendoci tanti giri non è neppure escluso che possa emergere qualche dolore fisico, visto che la sua mano sinistra non è ancora al 100%. Speriamo che possa correre senza fastidi.

Leggi anche

Sprint MotoGP Austin: Martin beffa Bagnaia e torna a vincere, Marquez e Bezzecchi disastrosiSprint MotoGP Austin: Martin beffa Bagnaia e torna a vincere, Marquez e Bezzecchi disastrosi
GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a BastianiniGP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini
Jorge Martin

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP caduto nella Sprint ad Austin, USA GP
MotoGP

Bezzecchi sprecone, errore pesante nella Sprint: arriva anche la "strigliata" di Aprilia

29 marzo 2026
Fabio Di Giannantonio
MotoGP

Incidente Marquez-Diggia: la reazione del VR46 Racing Team

29 marzo 2026
Marc Marquez
MotoGP

Contatto Marquez-Di Giannantonio: le scuse di Marc in sala stampa

29 marzo 2026

Altre notizie

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP caduto nella Sprint ad Austin, USA GP

Bezzecchi sprecone, errore pesante nella Sprint: arriva anche la "strigliata" di Aprilia

MotoGP
Superbìke Portimao: la Yamaha sta andando clamorosamente più piano di un anno fa

SBK Portimao: a marcia indietro, Locatelli e Yamaha più lenti di un anno fa

Superbike
Fabio Di Giannantonio

Incidente Marquez-Diggia: la reazione del VR46 Racing Team

MotoGP
Marc Marquez

Contatto Marquez-Di Giannantonio: le scuse di Marc in sala stampa

MotoGP
HEjqHZ0WIAAd82O (1)

Italia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a Suzuka

Formula 1

Articoli popolari

Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP ad Austin

Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

MotoGP
Marc Marquez e Pedro Acosta piloti MotoGP ad Austin

GP Austin: Marquez penalizzato dopo aver steso Diggia, Acosta cede il podio a Bastianini

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Supersport Portimao: Valentin Debise vince gara 1, storico successo della cinese ZXMoto

Supersport Portimao gara 1: ZXMoto fa la storia, ora i cinesi vincono

In Pista

Loading