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Incidente Marquez-Diggia: la reazione del VR46 Racing Team

MotoGP
di Luigi Ciamburro
domenica, 29 marzo 2026 alle 10:10
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio (foto VR46)
Fabio Di Giannantonio ha conquistato la sua seconda pole position consecutiva in MotoGP sul circuito COTA, la terza in classe regina, sfruttando la scia di Marco Bezzecchi durante il suo giro migliore. Peccato, però, che Marc Marquez gli abbia rovinato la Sprint, con un contatto che l'ha trascinato giù alla curva 12.

L'incidente in casa Ducati

La gara Sprint del GP delle Americhe ha regalato uno dei momenti più tesi del weekend con la caduta di Marc Marquez, un incidente che ha costretto anche Di Giannantonio al ritiro. Il campione in carica della MotoGP ha cercato di guadagnare terreno in un tratto tecnico del circuito, ma la manovra si è conclusa con un contatto. Marquez ha perso il controllo della sua Ducati dopo aver tentato di superare Di Giannantonio, trascinando con sé l'italiano in una caduta che ha immediatamente posto fine alle speranze di entrambi nella volata.
L'azione è stata rapida, al limite e con pochissimo margine di reazione. Un chiaro esempio di cosa significhi competere in formato sprint: massima intensità fin dal primo giro e zero margine di errore. Fabio era sulla traiettoria ideale, non aveva quasi tempo di reagire e inevitabilmente entrambe le Desmosedici GP26 sono finite a terra. Un sabato di MotoGP da dimenticare per la Casa di Borgo Panigale, che contava sul circuito texano per frenare la corsa dell'Aprilia...

La reazione di Pablo Nieto

Ovviamente c'è malumore nel box di Valentino Rossi per l'occasione mancata. La pole di Diggia aveva fatto presagire un altro podio per gli uomini in giallo fluo e invece... Il team manager del VR46 Racing Team, Pablo Nieto, ha parlato in seguito alla diretta televisiva mondiale, affermando di "non essere d'accordo" con la manovra di Marquez e ritenendola "non fattibile". "Alla fine, quando si perde una gara come questa, a causa di sorpassi di questo tipo, non siamo così d'accordo [su] questa manovra". Interrogato successivamente sulla possibilità che la mossa di Marquez meritasse un penalty, Nieto ha risposto: "Lo spero".

Le parole di 'Diggia'

Nelle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal team, Fabio Di Giannantonio prova a mettersi subito alle spalle quanto accaduto con Marc. "Avevamo il potenziale e l’opportunità di vincere la Sprint, ma non è stato possibile. Però non voglio concentrarmi troppo sull’episodio avvenuto nella Sprint. Ho molte cose positive da guardare per me, per il team... Quando è così, significa che hai un pacchetto ottimo. Siamo forti, i risultati parlano chiaro".

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