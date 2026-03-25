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Weekend svizzero di fuoco, Motocross in volata: gli orari della sfida a Frauenfeld tra big e rookie

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 15:43
mxgp-svizzera-2026
Ci si avvicina al terzo appuntamento del Mondiale Motocross 2026: tutti i protagonisti e la programmazione del GP.
Lo scorso weekend in Spagna, il prossimo in Svizzera: il Mondiale Motocross va veloce, dopo l'esordio in Argentina ecco due appuntamenti in sequenza in Europa. Con MXGP e MX2 che già si stanno scaldando a livello di lotte al vertice, visto che in due round ci sono stati due leader diversi per entrambe le categorie. Altri stravolgimenti in vista o prime conferme a Frauenfeld? Di seguito anteprima, entry list e programmazione del GP: diretta integrale in abbonamento su mxgp-tv.com, non è ancora confermato se le gare saranno trasmesse anche su Rai Play o Eurosport.

MXGP: cambio al vertice 

Da Jeffrey Herlings nel round inaugurale in Argentina, a Lucas Coenen. È stato proprio il pilota KTM il re ad Almonte, con una doppietta davanti all'asso Honda che gli ha permesso non solo la vittoria di GP, ma anche il sorpasso in classifica generale. Appena due round e già si sta scaldando l'atmosfera nella classe regina del Motocross! Rimane da osservare l'esordiente Tom Vialle, al terzo posto davanti al campione in carica Romain Febvre, che è incappato in un brutto incidente in Spagna e si spera sia di nuovo abbastanza in forma, anche per mandare un segnale forte ai rivali. Sale anche Tim Gajser, neo Yamaha al primo podio di GP con Iwata nell'evento dello scorso weekend. Casa Italia, occhio ad Andrea Adamo, migliore dei nostri e top rookie sulla sabbia iberica, ma anche Alberto Forato, che ha guadagnato la prima top 10 con Fantic. Ancora da capire se Andrea Bonacorsi, freccia italiana di Ducati, riuscirà a tornare in azione dopo l'incidente in Argentina che l'ha costretto al forfait in Andalucia. Capitolo debuttanti, non dimentichiamo Kay De Wolf, già notevole all'esordio in Spagna. I piloti citati non saranno gli unici da osservare, ecco tutti i nomi.

MX2: attenti a Triumph 

Il marchio di Hinckley ha fatto la voce grossa in Andalucia e con Camden McLellan, vincitore del GP, guarda tutti dall'alto anche nella classifica generale, con 7 punti di margine sul campione in carica Simon Laengenfelder. Un risultato ancora più storico dopo i podi ottenuti in precedenza, certo siamo appena all'inizio ma Triumph vuole fare sul serio al vertice, anche perché c'è pure Guillem Farres in 3^ piazza generale nonostante il KO tecnico di Gara 2 ad Almonte. Non dimentichiamo poi Sacha Coenen, vincitore di entrambe le gare di qualifica di questo inizio di stagione 2026, o i gemelli Reisulis, oppure Mathis Valin o Liam Everts, per citare qualche nome. In casa Italia si spera che Valerio Lata stia ancora meglio dopo gli acciacchi per l'incidente in Argentina, da vedere poi se Ducati potrà recuperare Ferruccio Zanchi, fermo per infortunio in entrambi gli eventi d'apertura di questo Mondiale.

Gli orari 

Sabato 28 marzo
16:25 MX2 Qualifying Race
17:25 MXGP Qualifying Race
Domenica 29 marzo
13:00 MX2 Gara 1
14:00 MXGP Gara 1
16:00 MX2 Gara 2
17:00 MXGP Gara 2

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diDiana Tamantini

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