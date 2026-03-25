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Scatta a Portimao il Mondiale Femminile: Herrera favorita, ben quattro le italiane al via

In Pista
di Marianna Giannoni
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 13:50
Al via il WorldWCR, il Campionato del Mondo Femminile
Al via il WorldWCR, il Campionato del Mondo Femminile
L’attesa è finita. A Portimao si alza il sipario sul WorldWCR, il Campionato del Mondo Femminile FIM. Giunto alla sua terza edizione, si presenta con una griglia di 24 pilote e un livello tecnico sempre più alto.
La favorita sarà anche quest'anno Maria Herrera che cercherà di difendere il titolo con il team Terra & Vita GRT Yamaha a fianco di Natalia Rivera. Herrera è in assoluto la pilota più esperta e quotata della categoria. Nei test ha dimostrato di avere ancora un buon margine sul passo gara ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Beatriz Neila, vice-campionessa in carica, punta sulla continuità tecnica per colmare il gap, mentre promette scintille anche Paola Ramos. La giovane spagnola, già vincitrice a Jerez come wildcard, debutta quest'anno come titolare a tempo pieno ed è indicata da molti come la principale minaccia per la leadership della Herrera.
L’Italia si schiera con una formazione di altissimo profilo, guidata dall'esperienza di Roberta Ponziani. La pilota del Klint Racing Team, unica insieme alle big spagnole a vantare vittorie di manche nella passata stagione, punta alla costanza di rendimento per inserirsi stabilmente nella lotta per il podio iridato. Accanto a lei, il contingente azzurro si arricchisce di tre esordienti di talento: Arianna Barale, Denise Dal Zotto e Martina Guarino. Per loro, il round di Portimão sarà fondamentale per adattarsi rapidamente ai ritmi del mondiale e alle dinamiche di una categoria dove ogni decimo di secondo può rimescolare le prime tre file della griglia.
Il format del weekend rimane invariato nella sostanza. Tutte le partecipanti avranno a disposizione infatti una Yamaha R7. Dopo il round inaugurale in Portogallo, il calendario 2026 toccherà circuiti storici come Assen, Donington e Misano, offrendo una varietà di layout che metterà alla prova sia la velocità pura che la gestione degli pneumatici sulla lunga distanza. La tappa di Misano, in particolare, rappresenterà l'appuntamento di casa per le italiane, in un campionato che sta dimostrando di saper attrarre un interesse crescente.

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diMarianna Giannoni

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