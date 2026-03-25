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Piccolo Stato, grandi ambizioni: San Marino accelera con BYD

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 12:30
L'accordo BYD -San Marino
L'accordo BYD -San Marino
BYD, Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni. L'azienda cinese in breve tempo è diventata un'autentica potenza.
Nel 2025 BYD ha superato la Tesla, diventando il principale produttore mondiale di veicoli elettrici ed uno tra i più importanti a livello assoluto. Ora ha scelto la Repubblica di San Marino per sviluppare le suenuove tecnologie. E' stato firmato infatti un accordo strategico tra il governo del Titano e BYD per collaborare nello sviluppo di soluzioni legate alla mobilità elettrica e all’energia.
L’iniziativa mira a trasformare San Marino in un vero e proprio laboratorio d’innovazione: un ecosistema dove sperimentare ricariche ultra-veloci, sistemi di accumulo e produzione fotovoltaica per favorire l'autosufficienza energetica. Sfruttando la normativa “Sandbox”, il progetto permetterà di testare tecnologie all'avanguardia in un ambiente protetto, potenziando al contempo il centro di omologazione nazionale e la tutela dei brevetti. Per BYD questa partnership è il trampolino di lancio per un modello energetico integrato e scalabile a livello internazionale.
Interessante dunque come San Marino stia accelerando nel settore dell'innovazione. In passato è stato a lungo considerato un paradiso fiscale ma negli ultimi decenni la situazione è radicalmente cambiata. Grazie alle riforme, San Marino è stato rimosso dalla "Black List" nel 2014. Pur mantenendo un regime fiscale competitivo, opera in un contesto di trasparenza internazionale. Per altro, in uno Stato così piccolo tutto è più snello, veloce e dinamico ed quindi un laboratorio ideale per le grandi aziende.
Nota curiosa, al Governo ci sono almeno tre Segretari di Stato (Ministri) super appassionati di motori. Uno è Teodoro Lonfernini, Segretario all'Istruzione che appena può va in autodromo. L'altro è Andrea Belluzzi, ex pilota di Formula 3 e Campione del Mondo Ferrari Challenge ed oggi Segretario agli Affari Interni. C'è poi Alessandro Bevitori Segretario al Lavoro, Programmazione Economica e Innovazione con una grandissima passione per le moto.

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Corsedimoto

diMarianna Giannoni

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