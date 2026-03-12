A San Marino sono tuttora presenti due tra i distributori di benzina più longevi di tutta la Romagna. Li fondò mio nonno Giuseppe, per tutti Pitròn, quasi un secolo fa ed ora sono gestiti da tre ragazzi molto in gamba. Respiro il profumo di benzina fin da quando sono nata e, oltre che giornalista, mi sento un po' anche benzinaia.

San Marino non è un paradiso fiscale ed è bene ribadirlo. È uno stato indipendente con origini antichissime. Fu fondato nel 301 d.c. da Marino, un tagliapietre dalmata, da allora è sempre rimasto autonomo. Le leggi sono diverse rispetto a quelle di alti paesi, Italia compresa. A San Marino non esiste l'IVA ma c'è la Monofase. L’aliquota ordinaria è fissata al 17%. Le tasse sono diverse e chiaramente anche quelle sui carburanti. A San Marino abbiamo una fiscalità un po' più leggera, è un dato di fatto, ma non è vero che tutto costa meno. Vige infatti la "Convezione di amicizia e buon vicinato" stipulata con l'Italia del 1939 con successivi nuovi accordi bilaterali.

A San Marino benzina e diesel sono generalmente meno esosi del circondario ma la differenza sul prezzo esposto è contenuta. In media i carburanti costano alla pompa tra i 10 ed i 15 centesimi in meno rispetto all'Italia inteso come prezzo al servito, ancora molto diffuso qui.

Ciò che fa la differenza è soprattutto la Smac Card, uno strumento di risparmio riservato esclusivamente ai privati. Per ottenerla è sufficiente compilare e firmare il modulo di richiesta alle poste di San Marino o presso le banche del Titano. La Smac ha un costo di 15 euro, la possono avere pure gli italiani ed è subito attiva. La carta permette di accumulare una serie di sconti che vengono caricati direttamente sulla card come credito spendibile dentro il territorio di San Marino. Con questa si hanno 15 centesimi di ricarica al litro sulla benzina e sul diesel. Sommando dunque il risparmio che si ha alla pompa con la ricarica Smac ecco che un litro di carburante può arrivare a costare anche 30 centesimi in meno rispetto all'Italia.

Ad esempio su un pieno da 50 litri a conti fatti si possono spendere 15 euro in meno. Metà di questi però sono sulla Smac e vanno quindi spesi per fare acquisti dentro San Marino con il servizio PagoSmac attivo praticamente presso qualsiasi esercente sammarinese.

I distributori di benzina vicini ai confini hanno quasi sempre la fila ed è sempre stato così, indipendentemente dall'aumento del prezzo del petrolio. Quelli in località più centrali, come i distributori che erano di mio nonno, lavorano bene ma in modo regolare. Chiaramente gli italiani che vengono abitualmente a San Marino hanno tutti la Smac e fanno benzina qui. I turisti si fermano sempre a fare rifornimento prima di lasciare la Repubblica perché costa comunque un po' meno. C'è da dire però che anche altri prodotti sono convenienti come ad esempio i vini di San Marino hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e varie categorie merceologiche che possono andare dai profumi all'abbigliamento senza dimenticare la gastronomia autoctona.

