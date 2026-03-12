Ufficiale: Michael Rinaldi con B-Max Ducati al via del CIV Superbike 2026

Confermato il passaggio di Michael Ruben Rinaldi al CIV Superbike: correrà con la Ducati Panigale V4 di B-Max Racing Team.

L'annuncio ufficiale è finalmente arrivato. Nel corso della presentazione della stagione 2026 del Campionato Italiano Velocità e della Velocità FMI presso il quartier generale di BMW Italia a San Donato Milanese, Michael Ruben Rinaldi ha confermato in data odierna la propria partecipazione al CIV Superbike. Chiuse le porte del Mondiale, il Campione Europeo Superstock 1000 2017 ha trovato l'intesa con il B-Max Racing Team per correre a tempo pieno nella top class tricolore in sella ad una Ducati Panigale V4 preparata secondo le specifiche Production Bike.

RINALDI RIPARTE DAL CIV SUPERBIKE

Non una novità per i nostri lettori, in quanto avevamo anticipato questa prospettiva in data 12 febbraio . Concluso un sofferto 2025 che lo ha visto passare dalla Supersport alla Superbike con due distinte strutture Yamaha (da GMT94 a MotoXRacing), di Michael Ruben Rinaldi si erano perse un po' le tracce. L'unica certezza che non avrebbe proseguito la sua avventura nel circus del WorldSBK. Un silenzio motivato da un progetto definito nelle ultime settimane con il B-Max Racing Team, squadra in evidenza a più riprese con Gabriele Ruiu nel nostro panorama nazionale, annoverando in passato anche delle apparizioni nella serie iridata.

ACCORDO CON B-MAX RACING TEAM

Nonostante le voci di un suo ritiro, Michael Ruben Rinaldi non ha voluto saperne di appendere il casco al chiodo. Senza escludere la possibilità di affrontare qualche wild card stagionale nel WorldSBK, il trentenne motociclista riminese ha accettato l'offerta di B-Max Racing per ripartire dal CIV Superbike, dove tuttavia disporrà di una Ducati Panigale V4 (1103cc) pressoché di serie oltreché gommata Dunlop. Sulla carta già designato tra i potenziali pretendenti al titolo, tornerà così a difendere i colori della casa di Borgo Panigale, con la quale ha militato con successo a livello internazionale.

PRIMI TEST

Di recente il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2020, compatibilmente agli impegni imprenditoriali legati alla sua nuova azienda "Rinaldi Watches & Jewellery", ha avuto modo di provare la Panigale V4 bi-braccio di B-Max Racing Team. Un preliminare shakedown registratosi lo scorso mese di febbraio a Binetto in compagnia dell'amico Nicolò Bulega, seguito in questi giorni da una seconda uscita a Misano, tracciato che il 24-26 aprile prossimi ospiterà il primo weekend di gara del CIV Superbike 2026.

