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Benzina alle stelle? San Marino taglia subito: sconto SMAC fino a 20 cent/litro

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
mercoledì, 18 marzo 2026 alle 20:50
Benzina a San Marino
Benzina a San Marino
Cosa fa il governo italiano per contenere l'aumento prezzo del carburante legato alla guerra in Medio Oriente? Abbasserà le accise.
Il Governo di San Marino è molto pragmatico: ed ha immediatamente approvato un intervento mirato per contenere l’aumento del costo dei carburanti attraverso il sistema SMAC Card. Il provvedimento prevede un incremento della scontistica di 5 centesimi al litro sulla SMAC Card, permettendo agli utenti di recuperare fino a 20 centesimi. Si tratta di un intervento temporaneo, valido fino alla fine di aprile, poi verranno valutate ulteriori misure in base all’evoluzione della situazione internazionale. Intanto però tra i 20 centesimi sulla Smac (tessera ricaricabile che permette agli automobilisti di ottenere sconti immediati sul prezzo alla pompa che vengono rimborsati direttamente sulla carta) ed il prezzo dei carburanti che è comunque leggermente più basso...beh conviene fare benzina a San Marino.
Gli importi caricati sulla SMAC, lo ricordiamo, possono essere spesi per fare acquisti presso tutti gli esercenti di San Marino quindi uno fa il pieno e con i soldi risparmiati si può gustare una cena a base di cassoni con le rosole, una delizia gastronomica sammarinese di questo periodo.
Accanto alla questione dei carburanti, il Governo sammarinese punta anche su un rafforzamento della produzione energetica interna. Il Piano Energetico prevede la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, con il primo impianto operativo entro la fine dell’anno, in un’ottica di maggiore autonomia e sostenibilità energetica. I veicoli elettrici per altro sono sempre più diffusi. Negli ultimi anni le immatricolazioni di auto elettriche/ibride sono aumentate e, in alcuni periodi recenti, hanno superato quelle a benzina grazie ad una serie d'incentivi statali.

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