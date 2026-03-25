MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ai Ai Ogura il 5° posto ormai sta stretto: il Jap può diventare un grande?

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 17:00
ai-ogura-motogp-2026
Ai Ogura solido e costante in questi primi GP 2026. Il pilota Trackhouse Aprilia però si bacchetta...
Lo specialista del 5° posto in questo avvio di MotoGP 2026. È questo il piazzamento ottenuto in ben tre gare da Ai Ogura, con l'eccezione del 4° posto nella Sprint in Thailandia. Ma chiaramente il pilota Trackhouse Aprilia non è contento di questa "costanza", anzi si bacchetta per una gara lunga in Brasile condizionata da una partenza non ottimale. Al secondo anno in classe regina, il giapponese iridato Moto2 2024 è determinato a compiere il salto di qualità. Anche perché le Aprilia hanno mostrato un passo notevole, scontato dire che anche lui vuole essere finalmente della partita!

Mister consistenza 

La costanza è da sempre il suo punto di forza, basta vedere i precedenti nella sua carriera mondiale. In particolare nel secondo anno in una categoria diventa proprio l'asso nella manica. Nel 2020 ha sfiorato l'iride Moto3 grazie alla costanza, nel 2022 ha detto la sua in Moto2, incappando poi in errori finali che hanno dato una grossa mano al poi campione Augusto Fernandez. Dopo un 2023 segnato da guai fisici, è il 2024, il suo anno di gloria, l'esempio lampante: sono arrivati anche podi e vittorie, ma con tantissimi piazzamenti costanti è riuscito ad imporsi nella lotta per l'iride Moto2, scrivendo la storia del suo paese e della categoria. Sarà lo stesso anche in MotoGP? Costanza, determinazione, voglia di puntare sempre più in alto (senza farsi mancare rimproveri a se stesso se qualcosa non funziona), più un team Trackhouse che va (lo sta dimostrando anche Raul Fernandez) e una Aprilia RS-GP che appare finora la moto da battere. Sembra sia solo questione di tempo per vedere anche il campione giapponese in lizza per il podio.

"Poteva andare meglio"

"Sì dai, è stata una buona gara, tranne per l'inizio" ha raccontato Ai Ogura a fine GP. "Non sono partito bene e ho perso molte posizioni, ma avevo un buon ritmo e sono riuscito poi a recuperare". Un 5° posto, il terzo appunto, che non lo soddisfa e il rammarico non manca. "Dopo quella partenza, 5° era il massimo, ma la sensazione è che avremmo potuto fare una gara migliore e mi dispiace per la squadra" ha ammesso. La testa è già al prossimo fine settimana, dopo l'America del Sud si va al Nord e il Circuit of the Americas di Austin è pronto per accogliere la MotoGP.

Leggi anche

Caso GP Brasile, la Direzione Gara rompe il silenzio: "Ecco cosa è successo"Caso GP Brasile, la Direzione Gara rompe il silenzio: "Ecco cosa è successo"
Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Ai Ogura

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Ducati già al bivio: Marc Marquez scova il vero problema

25 marzo 2026
Jorge Martin e Marco Bezzecchi
MotoGP

Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"

25 marzo 2026
Maverick Vinales ed Enea Bastianini piloti KTM Tech3 MotoGP in Brasile
MotoGP

Bastianini furioso, Vinales in crisi: gli umori nel box KTM Tech3 dopo il GP Brasile

25 marzo 2026

Altre notizie

royal-enfield-elettrico-roma-1

La prima Royal Enfield elettrica sfreccia a Roma, occhio al futuro per i 125 anni

Novità
Unknown_result

Barni Spark Racing Team: ecco le Ducati Panigale V4 per il CIV Superbike 2026

In Pista
mxgp-svizzera-2026

Weekend svizzero di fuoco, Motocross in volata: gli orari della sfida a Frauenfeld tra big e rookie

Motocross
Al via il WorldWCR, il Campionato del Mondo Femminile

Scatta a Portimao il Mondiale Femminile: Herrera favorita, ben quattro le italiane al via

In Pista
L'accordo BYD -San Marino

Piccolo Stato, grandi ambizioni: San Marino accelera con BYD

Storie di Moto

Articoli popolari

Marc Marquez e Davide Tardozzi

Furia Ducati in Brasile, Davide Tardozzi: "È stato uno shock"

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota del team Pramac Yamaha nel box a Goiania, Brasile

Dalle vittorie in Superbike a penultimo in MotoGP: la frustrazione di Toprak Razgatlioglu

MotoGP
Marc Marquez

Ducati già al bivio: Marc Marquez scova il vero problema

MotoGP
Maverick Vinales ed Enea Bastianini piloti KTM Tech3 MotoGP in Brasile

Bastianini furioso, Vinales in crisi: gli umori nel box KTM Tech3 dopo il GP Brasile

MotoGP
Bulega, Oliveira e Rea nel poster Superbike del round WorldSBK a Portimao, Portogallo

SBK 2026, round Portimao: orari diretta tv-streaming su Sky, TV8 e NOW

Superbike

Loading