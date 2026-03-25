Barni Spark Racing Team: ecco le Ducati Panigale V4 per il CIV Superbike 2026

Il Barni Racing Team
inizia una nuova era: senza Michele Pirro, all'assalto del CIV Superbike con Davide Stirpe e Nicholas Spinelli.
Presso la SPR Motorcycle di Verona, il Barni Spark Racing Team ha svelato la nuova livrea che accompagnerà le Ducati Panigale V4 per tutto il CIV Superbike 2026. Squadra più vincente della SBK tricolore, questa stagione segna l'inizio di un nuovo corso per la compagine di Marco Barnabò. Senza più Michele Pirro...
BARNI RACING SALUTA PIRRO
Dopo 11 anni (!) di successi che hanno prodotto ben 7 titoli e oltre 70 affermazioni, il Barni Racing Team non si presenterà al via del CIV Superbike con Michele Pirro. La decisione del collaudatore Ducati Corse di difendere i colori del suo Garage 51 Racing Team by DTO ha comportato una rivoluzione per il 2026. La struttura con base operativa a Calvenzano affronterà la sua 27esima stagione consecutiva nel circus del Campionato Italiano Velocità, puntando su consolidate certezze.
STIRPE E SPINELLI NEL CIV SUPERBIKE
Un cambio epocale per il Barni Racing Team, fermamente convinto di potersi riappropriare della corona del CIV Superbike nonostante l'addio di Michele Pirro. Con una campagna acquisti di rilievo, ingaggiando una coppia di piloti affermati (sette corone italiane in due). Da una parte Davide Stirpe, lasciato clamorosamente a piedi da Garage 51
malgrado l'eccezionale ruolino di marcia di due titoli in due anni (Supersport nel 2024, Production Bike nel 2025). Dall'altra Nicholas Spinelli, di ritorno in squadra dopo il trionfale 2022 nel CIV Supersport e l'inaspettata vittoria in Gara 1 del Mondiale Superbike ad Assen 2024
in sostituzione dell'infortunato di Danilo Petrucci.
LE PAROLE
Le due Ducati Panigale V4, opportunamente preparate secondo le specifiche Production Bike, vestiranno il caratteristico rosso Barni, ispirato alla colorazione del Mondiale Superbike. "Siamo entusiasti di iniziare il CIV Superbike 2026 con Ducati", ha ammesso Marco Barnabò, Team Principal di Barni Spark Racing. "Questa sarà la nostra 27esima stagione consecutiva nel campionato italiano: ci impegneremo al massimo per ottenere i migliori risultati. La presentazione si è svolta all'officina SPR che ci supporterà con la logistica ed i meccanici, aprendo anche la porte del mondo delle corse a nuovi talenti. Con Stirpe e Spinelli in squadra, puntiamo a valorizzare tutto il loro potenziale".
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