Barni Spark Racing Team: ecco le Ducati Panigale V4 per il CIV Superbike 2026

Il Barni Racing Team inizia una nuova era: senza Michele Pirro, all'assalto del CIV Superbike con Davide Stirpe e Nicholas Spinelli.

Presso la SPR Motorcycle di Verona, il Barni Spark Racing Team ha svelato la nuova livrea che accompagnerà le Ducati Panigale V4 per tutto il CIV Superbike 2026. Squadra più vincente della SBK tricolore, questa stagione segna l'inizio di un nuovo corso per la compagine di Marco Barnabò. Senza più Michele Pirro...

BARNI RACING SALUTA PIRRO

Dopo 11 anni (!) di successi che hanno prodotto ben 7 titoli e oltre 70 affermazioni, il Barni Racing Team non si presenterà al via del CIV Superbike con Michele Pirro. La decisione del collaudatore Ducati Corse di difendere i colori del suo Garage 51 Racing Team by DTO ha comportato una rivoluzione per il 2026. La struttura con base operativa a Calvenzano affronterà la sua 27esima stagione consecutiva nel circus del Campionato Italiano Velocità, puntando su consolidate certezze.

STIRPE E SPINELLI NEL CIV SUPERBIKE

LE PAROLE

Le due Ducati Panigale V4, opportunamente preparate secondo le specifiche Production Bike, vestiranno il caratteristico rosso Barni, ispirato alla colorazione del Mondiale Superbike. "Siamo entusiasti di iniziare il CIV Superbike 2026 con Ducati", ha ammesso Marco Barnabò, Team Principal di Barni Spark Racing. "Questa sarà la nostra 27esima stagione consecutiva nel campionato italiano: ci impegneremo al massimo per ottenere i migliori risultati. La presentazione si è svolta all'officina SPR che ci supporterà con la logistica ed i meccanici, aprendo anche la porte del mondo delle corse a nuovi talenti. Con Stirpe e Spinelli in squadra, puntiamo a valorizzare tutto il loro potenziale".

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