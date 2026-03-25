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La prima Royal Enfield elettrica sfreccia a Roma, occhio al futuro per i 125 anni

Novità
di Diana Tamantini
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 19:00
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Roma ha accolto la "presentazione" del primo modello elettrico di Royal Enfield, che lì celebrava i suoi 125 anni.
L'elettrico nelle moto non funziona o non attrae? Forse non è esattamente così, se pure Royal Enfield ha realizzato il suo primo modello elettrico. E proprio l'Italia, o meglio la città eterna tricolore, è stata la prescelta per ospitare il debutto della Flying Flea C6 (in arrivo per inizio 2026, quindi di prossima uscita), in occasione di una sfilata di 23 motociclette accanto alla Maratona di Roma. Era la festa dei 125 anni dell'azienda indiana con sede a Chennai, nonché il più antico marchio di moto con produzione continuativa, e ha guidato la parata proprio il nuovo modello elettrico, che così ha fatto anche il suo debutto su strada in Europa.

Flying Flea C6: sfida elettrica

Progettata da un team di 200 ingegneri e supportata da oltre 45 brevetti, questo nuovo modello ha lasciato il segno lungo le strade di Roma. Combina elementi di design dal sapore rétro con prestazioni elettriche di ultima generazione, in una selezione curata di modelli storici che ha reso omaggio al passato del marchio. A partire dal primo veicolo motorizzato Royal Enfield, il Quadracycle del 1901, per andare poi al Model 201 da 225cc del 1921, ed arrivare fino alla Meteor 700 del 1953 e alla Bullet Trials 350 del 1957 preparata in configurazione da competizione.
Elemento centrale della partnership con la Maratona di Roma è stata la flotta di 30 motociclette impiegate a supporto dell'organizzazione dell'evento. Team operativi, staff e unità media mobili hanno utilizzato le Guerrilla 450 e le Himalayan 450, a loro agio sulle diverse condizioni del percorso cittadino.

L'omaggio a Roma 

I rider sono arrivati direttamente dal community ride organizzato il giorno precedente per celebrare il 125° anniversario. Esattamente 125 partecipanti hanno percorso 125 km lungo l'antica Via Cassia, con tappa per il pranzo sul Lago di Bolsena, accompagnati dal management e dal design team di Royal Enfield. Le celebrazioni per i 125 anni di Royal Enfield proseguiranno con eventi e iniziative in tutto il mondo.
"Domenica una flotta di moto storiche e attuali guidata simbolicamente dalla Flying Flea C6 elettrica ha aperto la strada ai runner" ha dichiarato Federico Valentini, Country Manager Italia. "Attraversare i luoghi iconici di Roma è stato il nostro modo di rendere omaggio alla città. Allo stesso tempo, il nostro spazio all'Expo Village del Circo Massimo si è trasformato nel cuore pulsante dell'evento, un punto d'incontro per condividere storie di viaggio e la nostra passione per le due ruote".

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Royal Enfield

diDiana Tamantini

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