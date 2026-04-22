C'è chi desidera una moto nuova ma ha un budget molto, molto basso. La razionalità suggerisce di andare sull'usato ma vuoi mettere il fascino di una moto appena uscita dalla fabbrica? Una moto nuova, bella, moderna e divertente da guidare ma senza dover chiedere un prestito o avere problemi in famiglia.

Benelli BN 125

Nel 2026 qualcosa esiste ancora. La Benelli BN 125 è una naked che non passa mai di moda. Lei è la regina indiscussa dei listini. Continua a essere il porto sicuro per chi vuole spendere poco e sentirsi su una moto seria. Ha il telaio a traliccio, forcella a steli rovesciati e un look che non sfigura. Il prezzo di listino ufficiale è di € 2.690 f.c

Keeway RKF 125

C'è poi la Keeway RKF 125, una naked sportiva prodotta dal colosso cinese QJ Motor . È stata una delle moto 125cc più vendute in Italia negli ultimi anni. Il prezzo di listino della Keeway RKF 125 per il 2026 in Italia rimane fissato a € 2.990,00 f.c. Rispetto alla Benelli ha linee più spigolose e un carattere più aggressivo. È la moto perfetta per chi ha capito che per divertirsi non servono 200 cavalli, ne bastano 15 e tanta voglia di piegare.

F.B. Mondial Spartan 125

La F.B. Mondial Spartan 125 rappresenta invece l'alternativa "Modern Classic" alla Keeway RKF. Mentre la RKF punta su un look deciso da streetfighter, la Spartan è una proposta rétro ed elegante, ideale per chi cerca uno stile intramontabile unito a una guida semplice. La Spartan è più votata al comfort urbano e alle passeggiate, grazie alla sella a 800 mm e alla posizione di guida meno caricata sull'anteriore. Il prezzo è praticamente lo stesso.

QJ Motor SRK 125

La QJ Motor SRK 125 S invece è la "sorella maggiore" tecnologica della Keeway RKF 125. È considerata una delle naked 125 più complete e moderne attualmente sul mercato. Sviluppa 15 CV (11 kW), raggiungendo il limite massimo consentito per la patente A1. È un motore moderno, raffreddato a liquido, con ottime doti di spunto. Si presenta con un display TFT che sembra quello di una 1000, linee da mini-streetfighter e una dotazione che fa impallidire le giapponesi più blasonate. Il prezzo? Attorno ai 2.990 €. Probabilmente è una delle migliori entry level per chi vuole una moto nuova.

Honda CB125F

C'è poi la Honda CB125F 2026, la classica moto onesta e senza fronzoli, pensata per chi vuole un mezzo nuovo, economico e affidabile per l’uso quotidiano. Non punta alle prestazioni né all’effetto “wow”, ma alla semplicità e ai consumi bassissimi. Il motore da 125 cc è tranquillo ma praticamente indistruttibile, perfetto per chi inizia o per chi vuole muoversi senza pensieri. Anche la tecnologia è aggiornata, con LED e display moderno, pur restando essenziale. Non è sexy, non è aggressiva, non è “instagrammabile” ma è una moto economica ed indistruttibile. Prezzo di listino? Circa € 2.990 - € 3.100 f.c.