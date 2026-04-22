MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Piccole cilindrate, grande divertimento: 5 moto economiche ma moderne da comprare nel 2026

Novità
di Marianna Giannoni
mercoledì, 22 aprile 2026 alle 12:00
Benelli BN 125
Benelli BN 125
C'è chi desidera una moto nuova ma ha un budget molto, molto basso. La razionalità suggerisce di andare sull'usato ma vuoi mettere il fascino di una moto appena uscita dalla fabbrica? Una moto nuova, bella, moderna e divertente da guidare ma senza dover chiedere un prestito o avere problemi in famiglia.

Benelli BN 125

Nel 2026 qualcosa esiste ancora. La Benelli BN 125 è una naked che non passa mai di moda. Lei è la regina indiscussa dei listini. Continua a essere il porto sicuro per chi vuole spendere poco e sentirsi su una moto seria. Ha il telaio a traliccio, forcella a steli rovesciati e un look che non sfigura. Il prezzo di listino ufficiale è di € 2.690 f.c

Keeway RKF 125

C'è poi la Keeway RKF 125, una naked sportiva prodotta dal colosso cinese QJ Motor. È stata una delle moto 125cc più vendute in Italia negli ultimi anni. Il prezzo di listino della Keeway RKF 125 per il 2026 in Italia rimane fissato a € 2.990,00 f.c. Rispetto alla Benelli ha linee più spigolose e un carattere più aggressivo. È la moto perfetta per chi ha capito che per divertirsi non servono 200 cavalli, ne bastano 15 e tanta voglia di piegare.

F.B. Mondial Spartan 125

La F.B. Mondial Spartan 125 rappresenta invece l'alternativa "Modern Classic" alla Keeway RKF. Mentre la RKF punta su un look deciso da streetfighter, la Spartan è una proposta rétro ed elegante, ideale per chi cerca uno stile intramontabile unito a una guida semplice. La Spartan è più votata al comfort urbano e alle passeggiate, grazie alla sella a 800 mm e alla posizione di guida meno caricata sull'anteriore. Il prezzo è praticamente lo stesso.

QJ Motor SRK 125

La QJ Motor SRK 125 S invece è la "sorella maggiore" tecnologica della Keeway RKF 125. È considerata una delle naked 125 più complete e moderne attualmente sul mercato. Sviluppa 15 CV (11 kW), raggiungendo il limite massimo consentito per la patente A1. È un motore moderno, raffreddato a liquido, con ottime doti di spunto. Si presenta con un display TFT che sembra quello di una 1000, linee da mini-streetfighter e una dotazione che fa impallidire le giapponesi più blasonate. Il prezzo? Attorno ai 2.990 €. Probabilmente è una delle migliori entry level per chi vuole una moto nuova.

Honda CB125F

C'è poi la Honda CB125F 2026, la classica moto onesta e senza fronzoli, pensata per chi vuole un mezzo nuovo, economico e affidabile per l’uso quotidiano. Non punta alle prestazioni né all’effetto “wow”, ma alla semplicità e ai consumi bassissimi. Il motore da 125 cc è tranquillo ma praticamente indistruttibile, perfetto per chi inizia o per chi vuole muoversi senza pensieri. Anche la tecnologia è aggiornata, con LED e display moderno, pur restando essenziale. Non è sexy, non è aggressiva, non è “instagrammabile” ma è una moto economica ed indistruttibile. Prezzo di listino? Circa € 2.990 - € 3.100 f.c.

Leggi anche

Arriva la Benelli Tornado Naked Twin 550: look aggressivo, ciclistica regolabile e 56 CV pronti all’azioneArriva la Benelli Tornado Naked Twin 550: look aggressivo, ciclistica regolabile e 56 CV pronti all’azione
Nuova Benelli BKX 300 S: design aggressivo, LED distintivi e 29,2 CV per dominare traffico e curve fuori portaNuova Benelli BKX 300 S: design aggressivo, LED distintivi e 29,2 CV per dominare traffico e curve fuori porta
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
naked

diMarianna Giannoni

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

In&Motion_MotoRoad (11)
Novità

Sicurezza su due ruote: In&motion lancia il calendario primavera-estate 2026 con test airbag live

16 aprile 2026
In attesa della nuova auto o della nuova moto
Novità

Clienti furiosi e concessionarie in corsa: il lato oscuro dei bilanci trimestrali

09 aprile 2026
Benelli BKX 300 S
Novità

Nuova Benelli BKX 300 S: design aggressivo, LED distintivi e 29,2 CV per dominare traffico e curve fuori porta

06 aprile 2026

Altre notizie

Ana Carrasco

Donne da corsa: possono davvero battere gli uomini?

Storie di Moto
Valerio Lata MX2 Trentino

"Di nuovo crolla tutto addosso": Valerio Lata tra frustrazione e fame di rivincita in MX2

Motocross
Jorge Martin

Jorge Martin sfida l'ex Ducati: "Vi stiamo aspettando"

MotoGP
Alex Marquez

Ducati GP26 delude i fratelli Marquez: "Abbiamo qualche problema"

MotoGP
test civ day2 (15)_result

Cresce il CIV Sportbike: 35 iscritti e confronto tra costruttori per la stagione 2026

In Pista

Articoli popolari

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ora ci scherza su: "Costruirò un muro nel box Aprilia"

MotoGP
Marc Marquez

Allarme nel box Ducati: voci contrastanti sulle condizioni di Marquez

MotoGP
Alvaro Bautista pilota Barni Spark Racing Team seduto nel box Superbike WorldSBK ad Assen

Alvaro Bautista ritrova il sorriso: una modifica alla Ducati può cambiargli la stagione

Superbike
Dani Pedrosa pilota tester KTM MotoGP

Dani Pedrosa, niente più gare in MotoGP: la decisione sembra definitiva

MotoGP
Alex Lowes e Axel Bassani piloti Bimota Superbike WorldSBK

SBK Assen, Bimota: lo strano crollo finale di Lowes e le difficoltà di Bassani

Superbike

Loading