Supersport: QJ Motor non ha fatto le moto, i cinesi esclusi a Portimao

Un fulmine a ciel sereno. QJ Motor è rimasta ferma ai box perché la moto non è stata omologata.

La Casa cinese si era presentata a Portimao convinta di gareggiare. I video su Instagram, le foto ed un post su Facebook che citava "L’attesa è finita e il QJ Motor Factory Racing si appresta a tornare in pista per disputare in questo week all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao in Portogallo le gare del WorldSSP. Durante l’inverno lo staff tecnico della squadra non ha mai smesso di lavorare allo sviluppo della nuova SRK 800 RS, che ha debuttato nel finale di stagione dello scorso anno dimostrandosi subito molto competitiva. ".

"La QJMOTOR SRK 800 RS ha subito la sospensione dell'omologazione a causa della mancata conformità ai regolamenti FIM". Raffaele De rosa non vedeva l'ora di scendere in pista come aveva raccontato anche a Corsedimoto . Poi la doccia fredda, anzi, ghiacciata. Venerdì mattina la nota FIM

QJ Motor lo ha saputo realmente all'ultimo istante? Sembrerebbe di sì, qualcosa dev'essere andato storto. Raffaele De Rosa, ormai una colonna del team, alla vigilia del week-end era apparso molto sereno come del resto anche il suo nuovo compagno di squadra Marcos Ramirez. Nulla lasciava presagire una brusca battuta d'arresto.

Ma cosa è successo? Per superare la seconda fase dell'omologazione i cinesi di QJ Motor dovevano produrre 250 della QJ Motor SRK 800 RS, una moto migliore rispetto a quella precedente, già omologata nel 2024. Per problematiche esterne all'azienda, legate ai fornitori, non sono sono arrivati dei componenti necessari per completare l'assemblaggio delle moto richieste per la prima gara. Ora in casa QJ Motor stanno lavorando con grande intensità per risolvere il problema prima possibile. Probabilmente la stagione di QJ Motor scatterà ad Assen nel week-end del 17 e 19 aprile.