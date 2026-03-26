Supersport: De Rosa riparte a 39 anni con il destino dell'altra cinese QJ Motor nelle mani

Raffaele De Rosa è il nonno del Mondiale Supersport. Il 25 marzo ha compiuto 39 anni e da ben 24 stagioni gareggia a livello internazionale. Ha saltato il round di Phillip Island perché QJ Motor partecipa al World Supersport Challenge. A Portimao farà dunque il suo esordio stagionale.

De Rosa in QJ Motor è rinato: zero pressioni e tanto entusiasmo. Ogni piazzamento in zona punti in sella alla moto cinese è vissuto come un successo. Nel 2025 il pilota campano ha terminato il campionato con tre top 10, risultati che fino a pochi mesi prima parevano impossibili per il costruttore cinese. Ora spera di fare un'ulteriore step ma non s'illude: la moto è ancora piuttosto acerba.

"Abbiamo fatto pochi test - racconta Raffaele De Rosa a Corsedimoto - Siamo stati a Jerez ed è andato tutto abbastanza bene poi a Portimao e lì onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio. L'anno scorso abbiamo omologato la nuova moto quindi non sono previste modifiche sostanziali per quest'anno. La base era già buona perché eravamo a ridosso della top 10 con distacchi abbastanza contenuti rispetto al primo. Alla fine quando si è lì contano comunque i dettagli. Abbiamo apportato qualche piccola modifica nei limiti di quanto è consentito dal regolamento. Ora c'è un po' da affinare il tutto perché abbiamo avuto la moto a metà dell'anno scorso quindi non c'è stata una gran fase di sviluppo. La moto è stata prodotta e subito portata in pista seguendo chiaramente le nostre indicazioni. Forse non siamo ancora al limite delle nostre potenzialità, abbiamo dei margini di crescita, e questo è positivo".

L'entusiasmo non manca, anzi...

"Non vedo l'ora di scendere in pista perché ogni anno è una storia a sé. Già l'anno scorso la classifica era molto più corta. Dal quinto al quindicesimo al ventesimo c'erano pochi decimi. Il livello è sempre più alto e quest'anno lo è ancora di più. Però siamo pronti. Ho un nuovo compagno di squadra, Marcos Ramirez, credo sia uno dei più forti in griglia ed è l'ideale per sviluppare la moto, progredire ed essere ancora più competitivi".