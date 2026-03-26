MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport: De Rosa riparte a 39 anni con il destino dell'altra cinese QJ Motor nelle mani

In Pista
di Marianna Giannoni
giovedì, 26 marzo 2026 alle 18:15
Raffaele De Rosa
Raffaele De Rosa
Raffaele De Rosa è il nonno del Mondiale Supersport. Il 25 marzo ha compiuto 39 anni e da ben 24 stagioni gareggia a livello internazionale. Ha saltato il round di Phillip Island perché QJ Motor partecipa al World Supersport Challenge. A Portimao farà dunque il suo esordio stagionale.
De Rosa in QJ Motor è rinato: zero pressioni e tanto entusiasmo. Ogni piazzamento in zona punti in sella alla moto cinese è vissuto come un successo. Nel 2025 il pilota campano ha terminato il campionato con tre top 10, risultati che fino a pochi mesi prima parevano impossibili per il costruttore cinese. Ora spera di fare un'ulteriore step ma non s'illude: la moto è ancora piuttosto acerba.
"Abbiamo fatto pochi test - racconta Raffaele De Rosa a Corsedimoto - Siamo stati a Jerez ed è andato tutto abbastanza bene poi a Portimao e lì onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio. L'anno scorso abbiamo omologato la nuova moto quindi non sono previste modifiche sostanziali per quest'anno. La base era già buona perché eravamo a ridosso della top 10 con distacchi abbastanza contenuti rispetto al primo. Alla fine quando si è lì contano comunque i dettagli. Abbiamo apportato qualche piccola modifica nei limiti di quanto è consentito dal regolamento. Ora c'è un po' da affinare il tutto perché abbiamo avuto la moto a metà dell'anno scorso quindi non c'è stata una gran fase di sviluppo. La moto è stata prodotta e subito portata in pista seguendo chiaramente le nostre indicazioni. Forse non siamo ancora al limite delle nostre potenzialità, abbiamo dei margini di crescita, e questo è positivo".

L'entusiasmo non manca, anzi...

"Non vedo l'ora di scendere in pista perché ogni anno è una storia a sé. Già l'anno scorso la classifica era molto più corta. Dal quinto al quindicesimo al ventesimo c'erano pochi decimi. Il livello è sempre più alto e quest'anno lo è ancora di più. Però siamo pronti. Ho un nuovo compagno di squadra, Marcos Ramirez, credo sia uno dei più forti in griglia ed è l'ideale per sviluppare la moto, progredire ed essere ancora più competitivi".

Leggi anche

Supersport, Oli Bayliss: un figlio di papà o un ottimo pilota? Il 2026 è l'anno della veritàSupersport, Oli Bayliss: un figlio di papà o un ottimo pilota? Il 2026 è l'anno della verità
Mondiale Supersport: esordio da favola di Giombini e MotoZooMondiale Supersport: esordio da favola di Giombini e MotoZoo
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Raffaele De Rosa

diMarianna Giannoni

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

buasri-moto3-ritiro
In Pista

Stop alle gare: l'ex Moto3 Buasri annuncia il ritiro e un ambizioso progetto racing in Thailandia

26 marzo 2026
Elia Bartolini pronto per il Mondiale Sportbike
In Pista

Mondiale Sportbike al via: Elia Bartolini guida la carica italiana a Portimao con la Triumph Daytona 660

26 marzo 2026
Unknown_result
In Pista

Barni Spark Racing Team: ecco le Ducati Panigale V4 per il CIV Superbike 2026

25 marzo 2026

Altre notizie

ducati-bonacorsi-zanchi-motocross-svizzera

Ducati ancora in emergenza: forfait Bonacorsi e Zanchi in Svizzera, inizio MX 2026 da incubo

Motocross
buasri-moto3-ritiro

Stop alle gare: l'ex Moto3 Buasri annuncia il ritiro e un ambizioso progetto racing in Thailandia

In Pista
Jonathan Rea pilota Honda HRC Superbike WorldSBK seduto nel box

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"

Superbike
nexum-team-presentazione-2026

Nexum, il legame che corre: 8 piloti e un 2026 tra sfide, inclusione e titoli da difendere

Storie di Moto
Elia Bartolini pronto per il Mondiale Sportbike

Mondiale Sportbike al via: Elia Bartolini guida la carica italiana a Portimao con la Triumph Daytona 660

In Pista

Articoli popolari

Marc Marquez

Ducati già al bivio: Marc Marquez scova il vero problema

MotoGP
Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Massimo Rivola sui fattacci di Goiania: "Inaccettabile, ci è andata bene"

MotoGP
Maverick Vinales ed Enea Bastianini piloti KTM Tech3 MotoGP in Brasile

Bastianini furioso, Vinales in crisi: gli umori nel box KTM Tech3 dopo il GP Brasile

MotoGP
Jorge Martin

Jorge Martin confessa: "Marquez è un animale, però mi ha aiutato"

MotoGP
MotoGP

Mercato piloti pronto ad esplodere: tensione in casa Ducati

MotoGP

Loading