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BMW, a Portimao un momento verità: Oliveira e Petrucci vogliono fermare Bulega

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 26 marzo 2026 alle 19:00
Miguel Oliveira e Danilo Petrucci piloti del team BMW Superbike WorldSBK seduti nel box
Superbike, a Portimao momento verità per BMW: Oliveira e Petrucci sfidano Bulega
Bulega ha dominato in Australia ed è il grande favorito anche in Portogallo, dove però si aspetta di dover battagliare maggiormente: i piloti BMW sperano di dargli del filo da torcere.
A Phillip Island non c'è stata storia: Nicolò Bulega ha distrutto tutti gli avversari e ha fatto tripletta di vittorie, dopo aver stampato anche la pole position. Nelle gare ha dettato legge, nessuno è stato davvero in grado di insidiarlo e c'è curiosità di vedere cosa succederà a Portimao, sede del secondo round del Mondiale Superbike 2026.
In Australia è stata Bimota la seconda migliore casa della griglia e chiaramente ci sono delle aspettative su Axel Bassani, secondo nella classifica mondiale, e Alex Lowes. La KB998 Rimini sembra una moto migliorata rispetto al 2025 e sarà interessante vederne il livello in questo fine settimana all'Autodromo Internacional do Algarve.

Superbike Portogallo: una BMW diversa a Portimao?

Quella di Phillip Island è una delle peggiori del calendario per la BMW M 1000 RR, che però a Portimao dovrebbe comportarsi meglio. Le recenti giornate di test disputate proprio in Algarve hanno permesso a Miguel Oliveira e a Danilo Petrucci di conoscere meglio la loro nuova moto e di prepararsi in vista di un round SBK nel quale puntano ad essere protagonisti. In Australia hanno conquistato 17 e 16 punti, rispettivamente, in Portogallo auspicano di avere il potenziale per lottare per il podio.
Oliveira è portoghese e correre a Portimao è qualcosa di speciale, gli dà inevitabilmente uno stimolo in più: "Dopo il primo round e il test - ha detto al sito ufficiale WorldSBK - mi sento più pronto, più a mio agio con la moto. Correre il round di casa mi motiva a dare al pubblico e al mio team il miglior risultato possibile. Sarebbe davvero speciale salire sul podio o vincere. Penso che Nicolò continuerà ad essere in forma, se rimanesse davanti non sarebbe una sorpresa, ma dobbiamo essere pronti a sfidarlo".
Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK spera di sfruttare quanto appreso nel test per progredire ulteriormente alla guida della M 1000 RR e fare buoni risultati: "È stato davvero positivo, siamo riusciti a proseguire l'adattamento e a preparare un po' il setup per il weekend. Sembra che il meteo sarà buono, migliore di quello che abbiamo avuto nel test e anche questo è positivo per riuscire a fare degli step".
Come Oliveira, anche Petrucci sente il bisogno di fare un weekend di livello superiore rispetto a Phillip Island. Correre per un team ufficiale Superbike era quello che voleva per cercare di lottare con più costanza per podi e vittorie, spera che da Portimao possa effettivamente iniziare la sua stagione e quella della BMW.

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diMatteo Bellan

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