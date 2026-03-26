Ducati ancora in emergenza: forfait Bonacorsi e Zanchi in Svizzera, inizio MX 2026 da incubo

I due piloti italiani torneranno in gara nel quarto round del Campionato del Mondo FIM di Motocross in Sardegna.

Ducati, è davvero un inizio di stagione Motocross da dimenticare guardando ai nostri rappresentanti tricolori tra MXGP e MX2. Doppio forfait anche per questo fine settimana: né Andrea Bonacorsi né Ferruccio Zanchi saranno presenti a Frauenfeld, dove avrà luogo la terza prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross, il Gran Premio di Svizzera. L'alfiere Beddini Racing deve ancora iniziare la sua stagione MX2 2026, mentre il pilota Red Bull Ducati Factory sta ancora accusando i postumi dell'incidente nel Nuova tegola in casa, è davvero un inizio di stagione Motocross da dimenticare guardando ai nostri rappresentanti tricolori tra MXGP e MX2. Doppio forfait anche per questo fine settimana: nénésaranno presenti a Frauenfeld, dove avrà luogo la terza prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross, il Gran Premio di Svizzera. L'alfiere Beddini Racing deve ancora iniziare la sua stagione MX2 2026, mentre il pilota Red Bull Ducati Factory sta ancora accusando i postumi dell'incidente nel round inaugurale in Argentina

Il rientro però avverrà in un momento speciale per entrambi: già annunciato il ritorno di entrambi in occasione dei primo evento italiano del 2026, vale a dire il GP di Sardegna, seguito subito dall'appuntamento in Trentino. È una lunga e inattesa pausa per tutt'e due, ma Ducati si prepara a ben figurare sulle piste tricolori con la sua truppa finalmente al completo.

La nota Ducati

Dopo aver spiegato che nessuno dei due sarà in Svizzera, c'è qualche dettaglio in più. "Ormai sulla via del recupero completo, il ventiduenne bergamasco [Bonacorsi] sarà di ritorno sul tracciato di Riola Sardo dove, il 12 aprile, si terrà il Gran Premio di Sardegna. Prova particolarmente cara al pilota del Red Bull Ducati Factory MXGP Team, che sulle dune di sabbia di Riola ha colto il successo sulla strada per i titoli della EMX125 e della EMX250".

Come accennato, stesso discorso anche per Zanchi, unica punta ufficiale di Borgo Panigale nella 250 mondiale. "Anche per il diciannovenne pilota del Beddini Racing Ducati MX2 Factory Team il rientro è previsto per la prima delle due gare consecutive che si svolgeranno in Italia. Con il Gran Premo di Sardegna e quello del Trentino che chiuderanno il primo quarto della stagione 2026, prima della pausa primaverile di cinque settimane".