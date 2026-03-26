Stop alle gare: l'ex Moto3 Buasri annuncia il ritiro e un ambizioso progetto racing in Thailandia

Tatchakorn Buasri , ex Mondiale Moto3, ha annunciato il suo ritiro dalle corse ed il nuovo impegno: ecco di cosa si tratta.

"Oggi compio 25 anni. Ho preso la decisione giusta di ritirarmi e appendere il casco al chiodo per sempre". Inizia così il lunghissimo post con cui il thailandese Tatchakorn Buasri, nel biennio 2024-2025 a tempo pieno nel Mondiale Moto3 con Honda Team Asia, ha deciso di fermarsi, di chiudere la sua carriera da pilota. Non abbandona però del tutto le due ruote, anzi c'è già un altro corposo progetto dietro le quinte, sia in un team che a livello di esperienza da mettere a disposizione delle nuove leve.

"Gongz", considerato una giovane ed interessante promessa del suo paese ( qui il suo curriculum pre-Mondiale ), aveva esordito da wild card nel GP Germania 2023, realizzandone poi altre due in Austria e in particolare in casa in Thailandia. L'anno dopo arriva la promozione a tempo pieno nel Campionato del Mondo, ma non è un passaggio facile: chiuderà con 1 punto nel 2024 e un punto nel 2025, ma in quest'ultimo anno c'è da considerare che ha saltato vari GP per un grosso guaio ad una spalla, che ha richiesto un lungo recupero dopo un intervento.

Buasri spiega il ritiro

"Oggi compio 25 anni. Ho preso la decisione giusta di ritirarmi e appendere il casco al chiodo per sempre. Molti mi chiedono perché smetto di correre. Pur avendo realizzato il mio sogno, forse non quanto altri, ho dimostrato il mio valore. Da bambino sognavo di diventare un pilota di livello mondiale e ho realizzato quel sogno. In ogni gara, dall'infanzia all'età adulta, ho lottato, pianto, affrontato la pressione, sentito la mancanza di casa e vissuto sia difficoltà che gioie nel corso della mia carriera. Vorrei ringraziare Thai Honda e tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità e si sono presi cura di me fin da quando ero bambino, e vorrei anche ringraziare tutti gli sponsor che mi hanno sempre supportato con tutto il cuore. Grazie a tutti i fan che mi hanno sostenuto per così tanto tempo. Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di incoraggiamento; anche se non rispondo, sento il vostro supporto. E infine, vorrei ringraziare la mia famiglia per essermi sempre stata accanto in ogni momento e in ogni situazione. Grazie mille a tutti".

Il nuovo progetto

"Prima di concludere, voglio annunciare a tutti che quest'anno sto formando una squadra corse per partecipare al campionato Nexzter BRIC Superbike e ad altri eventi. Il campionato corse su strada MSCT Thailand sta per iniziare. Restate sintonizzati! Gestirò anche un camp di allenamento e un team di gestione delle gare, portando esperienza di livello mondiale, programmi di allenamento, programmi di fitness, tecniche di guida e molto altro per allenare e supportare i nostri corridori. Avremo un team di assistenza per prendersi cura di tutti i nostri atleti. Il team costruirà anche un circuito: a Pak Chong aprirà un impianto completo per Flat track e Motocross, ispirato all'esperienza maturata in Spagna. È attualmente in fase di sviluppo, quindi seguite i nostri progressi e venite ad allenarvi con noi! Organizzeremo delle gare se se ne presenterà l'occasione". In conclusione, casco appeso al chiodo, ma non è certo un addio alle ruote. "Anche se ho smesso di gareggiare, non vado da nessuna parte" ha infatti concluso Buasri.