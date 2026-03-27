Condizioni fisiche non ottimali, Vinales non prosegue il GP degli Stati Uniti: martedì sarà operato.

Maverick Vinales non è ancora completamente guarito dall’infortunio rimediato l’anno scorso al Sachsenring. Cadde nelle Qualifiche MotoGP e riportò una frattura del trochite omerale, una lesioni ai legamenti ed una sindrome da compressione sopraspinale alla spalla sinistra. Nonostante sia stato operato e sia passato diverso tempo (era luglio 2025), non c’è stata la totale guarigione. Già a Buriram il pilota spagnolo aveva ammesso di sentire dolore e di non avere abbastanza forza.

Ha provato a correre anche ad Austin, su una pista molto impegnativa fisicamente, ma dopo la FP1 è stato deciso di ritirare la sua KTM dal Gran Premio degli Stati Uniti. Inutile rischiare, meglio ritirarsi e pensare a guarire. Sky Sport MotoGP ha spiegato la prossima settimana sarà in Italia, a Sassuolo, per un controllo che verrà effettuato dal dottor Giuseppe Porcellini. È lo stesso chirurgo che lo ha operato nel 2025.

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Come spiegato dal team Red Bull KTM Tech3, Vinales ha accusato dolore e limitazione dei movimenti alla spalla sinistra e, a seguito di accertamenti effettuati all'inizio di questa settimana, è emerso che una vite impiantata dopo l'infortunio subito a Sachsenring lo scorso anno si è spostata. Nel comunicato è stato confermato che il pilota "tornerà in Europa per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per rimuovere la vite, con l'obiettivo di essere in forma per il Gran Premio di Spagna". Martedì sarà la giornata dell'intervento.

Alla fine è stata presa la decisione più saggia. Non ha senso proseguire il weekend nelle condizioni attuali. Il team Red Bull KTM Tech3 continuerà con Enea Bastianini, quattordicesimo (appena dietro Vinales) nella classifica finale della prima sessione di prove libere al COTA.