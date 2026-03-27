MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

Acosta si prende la prima sessione di prove libere MotoGP al COTA, bene Diggia e Martin, brivido per Marquez: i risultati finali.

La tanto attesa FP1 MotoGP del Gran Premio degli Stati Uniti è andata in archivio. Il miglior tempo è stato conquistato da Pedro Acosta in 2'01"715. Il pilota KTM ha sfruttato bene la gomma nuova anteriore morbida (quasi tutti gli altri avevano la media). Alle sue spalle un ottimo Fabio Di Giannantonio su Ducati del team Pertamina Enduro VR46 e Jorge Martin su Aprilia del team factory. Il madrileno ha impressionato facendo il suo miglior tempo con due gomme medie con oltre 10 giri.

MotoGP Austin, Prove Libere 1: bandiera rossa causata da Marquez

Dopo una decina di minuti del turno subito un colpo di scena: caduta di Marc Marquez in curva 10 e bandiera rossa, necessaria per sistemare la pista. Il nove volte campione del mondo è apparso un po' dolorante e al rientro al box non è subito rimontato sulla seconda Desmosedici GP26. È stato visitato dal suo fisioterapista e anche dal dottor Angel Charte, che hanno constatato la presenza di una forte abrasione all'avambraccio destro e un'altra al palmo della mano sinistra.

Dopo le cure del caso, con annesso bendaggio, ha potuto tornare in pista a circa 10 minuti dalla fine della FP1 MotoGP ad Austin. Alla fine ha conquistato il quarto crono, niente male. Il COTA è uno dei suoi circuiti preferiti, gli è bastato poco per mettersi subito in un'ottima posizione.

GP USA: tutte le Aprilia in top 10, Bagnaia fuori

Buonissimo quinto tempo (e ottimo passo) per Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse, a precedere la Ducati di Alex Marquez (team Gresini). Bene Luca Marini (gomma morbida all'anteriore), che si piazza settimo con la Honda, appena davanti alle RS-GP26 di Ai Ogura e di Marco Bezzecchi. Top 10 chiusa dalla Desmosedici di Franco Morbidelli, che precede Pecco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo ha chiuso a 796 millesimi da Acosta.

La migliore Yamaha è dodicesima con Jack Miller. Ultimo della classifica Fermin Aldeguer, che su una pista così impegnativa fisicamente sta un po' soffrendo e deve gestire le sue forze fisiche. Il pilota del team BK8 Gresini non è ancora al 100% dopo l'infortunio al femore sinistro accusato a gennaio.

Tutti i piloti MotoGP hanno lavorato con la gomma posteriore media, sfrutteranno la mescola morbida solamente nella Practice, quando sarà fondamentale essere in top 10 in ottica Qualifiche. Alle ore 21 italiane il via del turno.

MOTOGP AUSTIN 2026, RISULTATI FP1: TEMPI UFFICIALI E CLASSIFICA FINALE