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Vannucci fa la storia: pole Aprilia RS 660 Factory al debutto nel Mondiale Sportbike, Suzuki incalza

In Pista
di Marianna Giannoni
venerdì, 27 marzo 2026 alle 17:11
Matteo Vannucci autore della prima pole in Sportbike
Matteo Vannucci autore della prima pole in Sportbike
Storica pole position di Matteo Vannucci su Aprilia RS 660 Factory nel primo appuntamento del nuovo Campionato Mondiale Sportbike. La Casa di Noale è tornata nel paddock della Superbike e lo ha fatto nel migliore dei modi. Il pilota toscano ha preceduto il belga Ferre Fleerackers del team Suzuki Wixx Racing.
Non ci sarebbe potuto essere esordio più romantico, più affascinante per il Mondiale Sportbike. Aprilia e Suzuki insieme ai vertici con di un distacco di appena 10 centesimi. Matteo Vannucci è un pilota velocissimo, un talento cristallino in grado di fare la differenza. Non a caso gli altri tre piloti Aprilia hanno un po' faticato classificandosi fuori dalle prime 15 posizioni.

Suzuki fa già paura 

Terzo Salvador su Kawasaki ZX-6R 636 davanti a Beekmans e Buis, su Suzuki GSX-8R, le moto da battere. L'anno scorso, lo ricordiamo, Kas Beekmans ha vinto il BSB Sportbike dominando la categoria per gran parte della stagione. Per Suzuki è stato decisamente un ottimo collaudo. Matteo Vannucci ed il team Revo M2 riusciranno a per portare Aprilia sul podio? Chissà. E chissà se magari i risultati in Sportbike faranno da precursori ad un ritorno in Superbike: sarebbe bello.
Per quanto riguarda i piloti italiani, a parte Vannucci, hanno un po' faticato. Bruno Ieraci si è classificato settimo su Triumph Daytona 660, fuori dalla top 10 tutti gli altri.

Il caso Kove

Kove nel 2025 aveva festeggiato il Titolo Mondiale Supersport 300. Ora a causa di problemi logistici e doganali, non ha ancora completato la seconda fase del processo di omologazione FIM. Per consentire comunque la partecipazione, la Commissione SBK ha concesso una deroga, ma a condizioni molto rigide. Il Direttore Tecnico FIM SBK potrà intervenire in qualsiasi momento per bilanciare le prestazioni della moto, anche modificando la mappatura del motore, con l’obiettivo di rispettare il limite dei 90 cavalli previsto dal regolamento. Fino al completamento dell’omologazione, Kove, i suoi piloti e il team non potranno conquistare punti in campionato.

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