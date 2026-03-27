Supersport Portimao: Can Oncu che pole: c'è un altro turco da battere?

Can Oncu ha ghermito la Superpole del secondo appuntamento Mondiale Supersport sull'ottovolante di Portimao. Non c'è giù Toprak Razgatlioglu ma gli appassionati turchi hanno un altro pilota della mezzaluna da incitare.

Nel 2025 Oncu si è trovato davanti uno Stefano Manzi più esperto, più costante e più veloce. Ma adesso, con la stessa Yamaha R9 campione del Mondo, la strada verso l'iride sembra spianata. Intanto Can si frega il petto con la quinta Superpole in carriera, davanti alla sempre più sorprendente ZXMoto magistralmente guidata da Valentin Debise e la R9 gemella di Lucas Mahias, sempre molto efficace a Portimao. L'avversario più temibile, cioè lo spagnolo Jaume Masia mattatore a Phillip Island, si è fermato in sesta posizione con con la Ducati.

Can Oncu: "Non mi illudo, sarà durissima"

Il pilota turco ha girato in 1'42"670, sette decimi più forte di Debise. La migliore Panigale V2 stavolta è quella del tedesco Phillip Oettl, quinto. Can Oncu però getta acqua sul fuoco degli entusiasmi del team Ten Kate. "La Supersport è adesso di altissimo livello, ci sono tante moto veloci e diversi piloti che possono vincere" analizza il pilota turco. "Siamo partiti bene, ma vincere è più difficile che fare una Superpole. Mi aspetto grande battaglia".

ZXMoto sempre più temibile

La novità cinese in Australia era andata subito forte, sorprendendo parecchio. Ma ormai bisogna fare l'abitudine al potenziale, esaltato dalla competenza del team italiano Evan Bros, che ha lasciato la Yamaha confidando sia nelle doti di questa moto che della consistenza delle aspirazioni e del budget che ZXMoto sta profondendo. L'ottimo Valentin Debise era stato il più veloce al mattino, segno che la moto va subito forte su tracciati con caratteristiche differenti, e nella qualifica si è arresa solo al binomio Onco-Yamaha in stato di grazia.

Poca Italia sotto il sole lusitano

Stefano Manzi purtroppo ha lasciato un mezzo deserto dietro le spalle. All'orizzonte non si vedono piloti italiani in grado di giocarsi il Mondiale e finora l'unico lampo è stato il podio di Matteo Ferrari in Australia. Questa qualifica ci lascia in eredità il nono posto di Federico Caricasulo, anche stavolta a debita distanza dal compagno Debise, e Alessandro Zaccone ai margini della top ten con la Ducati Althea. Ma sabato, con gara 1 all'orizzonte, sarà un altro giorno.