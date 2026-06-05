Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio

Il mercato piloti della MotoGP sta per giungere al termine, mancano ancora poche finestre libere sulla griglia di partenza del 2027. Da un lato c'è Trackhouse con una sella ancora a disposizione, dall'altra Tech3 che, dopo aver scelto di restare con KTM e rinunciare alle sirene della Honda, sta pianificando un futuro entusiasmante.

Ultimi dubbi su Vinales

La squadra di Guenther Steiner sta concentrando l'attenzione tsulla prossima line-up piloti, tutto lascia pensare che sarà una scommessa ad alto rischio. Uno tra Maverick Vinales ed Enea Bastianini andrà sicuramente via, con il pilota italiano che sembra voler optare per Trackhouse (dove potrebbe fare coppia con Luca Marini). In ogni caso, la MotoGP sta preparando l'epurazione di diversi big , con i team che vogliono puntare maggiormente sui talenti della Moto2. Sia per una questione di età che di costi d'ingaggio.

Non è ancora deciso nulla. [Maverick] è sicuramente uno dei candidati. È con la squadra da molto tempo. È una brava persona e un buon pilota", ha affermato il patron di Tech3. "Deve però rimettersi in forma prima di tornare". Posta la prima pietra sul futuro di KTM Tech3 , grazie al rinnovo con la Casa austriaca, Steiner adesso pensa agli alfieri da schierare sullo scacchiere 2027. Vinales potrebbe restare se riuscirà a convincere con i risultati. "", ha affermato il patron di Tech3. "".

Tech3 cerca un asso della Moto2

Mentre Vinales riflette sul suo futuro dopo una stagione altalenante, l'apertura di Steiner al reclutamento di nuovi talenti dalla Moto2 potrebbe ridisegnare gli equilibri. "Sono piuttosto aperto a dare una possibilità a un pilota della Moto2. Penso che questa sia un'opportunità per noi", ha aggiunto Steiner. Nessuna paura di lanciarsi nell'ignoto, sa bene che l'azzardo può premiare e stupire.

La griglia della Moto2 vanta pedine molto interessanti, come Manuel Gonzalez e il suo compagno di squadra Senna Agius. Entrambi potrebbero essere la rivelazione che Tech3 sta cercando. Steiner ha sottolineato che la nazionalità non influirà sulle loro decisioni: "Non è il passaporto a garantirti un posto in squadra; è il talento a garantirtelo. Dobbiamo credere nel talento, non nel passaporto".

Il tempo gioca a favore di Steiner

In questo ultimo scorcio di mercato piloti, Tech3 sa di poter giocare sul tempo e sulle possibilità. "La maggior parte delle squadre ha già firmato i contratti con i propri rider! Quindi i nostri candidati non hanno nessun altro posto dove andare, a dire il vero!". Questo lascia Tech3 in una posizione unica per fare scelte strategiche che potrebbero ridefinire il suo futuro. Il conto alla rovescia per il 2027 è ufficialmente iniziato e il manager italo-americano vuole tentare il colpaccio. Pur consapevole dei propri limiti: "Una squadra come la nostra non può puntare a Marquez o Bezzecchi. Questa è la realtà, non posso farci nulla".