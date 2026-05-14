Sisma Racing festeggia con Christian Gamarino: primo podio nel CIV Superbike

Alla seconda stagione nel CIV Superbike arriva il primo podio: Sisma Racing decolla con Christian Gamarino , terzo al Mugello.

"Gama" ha proiettato Sisma Racing nell'élite del motociclismo italiano. Ad un anno dall'esordio nel CIV Superbike, il Sisma Racing Team ha raggiunto uno storico traguardo. Sui saliscendi Mugello, secondo evento stagionale, la compagine capitanata da Tiziano Traini si è assicurata il primo podio nella top class tricolore. Domenica scorsa, al culmine di una piovosa Gara 2 , Christian Gamarino ha condotto la BMW S 1000 RR #18 al terzo posto. Alla seconda apparizione in gara con questi colori,ha proiettato Sisma Racing nell'élite del motociclismo italiano.

LA GENESI DI SISMA RACING

Al diciassettesimo gettone di presenza nel CIV Superbike, Sisma Racing ha centrato il suo primo podio. Una struttura (privata) che, per quanto creata soltanto nel dicembre del 2024 dall'unione di intenti tra il team VLX51 di Tiziano Traini e il 322 Racing Service di Cristian Serri, ha saputo scalare le gerarchie. Dopo qualche sprazzo velocistico emerso nel finale della passata stagione con Roberto Tamburini ( subentrato in corso d'opera al posto di Jarno Ioverno ), il secondo anno di progetto ha riservato novità di rilievo. Oltre al passaggio dalla M 1000 RR alla S 1000 RR, obbligatorio per rispondere alle nuove specifiche Production Bike, Sisma Racing si è riorganizzato con l'ingaggio di Christian Gamarino. Un pilota di comprovata esperienza e velocità a livello internazionale, dal 2024 a questa parte sotto contratto diretto con Kawasaki per il Mondiale Endurance, lasciato libero di correre (da part-timer) con altri marchi nell'ottica di un secondo programma sportivo da affiancare al FIM EWC.

RISULTATO STORICO NEL CIV SUPERBIKE

In un primo scorcio di stagione dove a tenere banco è stata la questione regolamentare, con annessa coda di polemiche, lontano dalle luci dei riflettori Christian Gamarino ha viaggiato con una proverbiale costanza di rendimento. Al ritorno nel CIV Superbike a distanza di 7 anni dall'ultima partecipazione del 2019 sotto le insegne Tutapista Corse, l'originario di Genova si è trovato subito a meraviglia con la S 1000 RR gommata Dunlop, affermandosi spesso e volentieri come il migliore dei piloti BMW. Doppio quinto posto a Misano, il binomio era chiamato ad un bel banco di prova al Mugello. Su un tracciato ostico alle peculiarità della moto, lo dimostra il decimo posto di Gara 1, Sisma Racing ha dovuto superare diverse avversità per poi vivere una Gara 2 da protagonista. Con tutte le ragioni di festeggiare un podio memorabile di Gamarino, esaltatosi in condizioni di scarsa aderenza. Non da meno, sfruttando le disavventure altrui. Nello specifico di Samuele Cavalieri (Broncos Racing Ducati), indotto all'errore nella volata finale per il terzo posto.

PRECEDENZA ALL'ENDURANCE

Un risultato eccezionale per una squadra "piccola, ma ben attrezzata", ritrovatasi ad insidiare realtà sulla carta più quotate del CIV Superbike. Archiviati 2 dei 6 round previsti dal calendario, il bilancio è estremamente positivo, ma per la sgradita concomitanza con il Mondiale Endurance si dovrà rinunciare a Christian Gamarino per la tappa di Imola del 5-7 prossimi (e di Cremona nel mese di settembre). Con "Gama" atteso al via della 8 ore di Spa-Francorchamps con Kawasaki TRICKSTAR con l'obiettivo di bissare il podio ottenuto a Le Mans, Sisma Racing sarà costretto a rivedere i propri piani. Magari, perché no, decidendo di affidarsi ad una vecchia conoscenza: Roberto Tamburini, ormai abituato a fare da "giramondo". Per i suoi trascorsi con la squadra e l'ottimo feeling con la pista (seconda fila e doppio quarto posto tra le Superbike nel 2025), gioverebbe alla causa per colmare il vuoto che lascerà Gamarino. Ben presto se ne saprà di più.

Photo Courtesy: Dani Guazzetti

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