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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Austin

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 29 marzo 2026 alle 23:10
I piloti schierati in griglia alla partenza della Gara MotoGP ad Austin, USA GP
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori dopo Austin
Doppietta Aprilia nella gara MotoGP negli USA, Bezzecchi risupera Martin: ecco la situazione aggiornata nel campionato.
Marco Bezzecchi riscatta l'errore nella Sprint e si prende la vittoria nella gara lunga ad Austin. Alla partenza si è subito preso la prima posizione e l'ha mantenuta fino alla fine, stabilendo anche il nuovo record di giri consecutivi (121) da leader. Battuto quello precedente (104) di Jorge Lorenzo, risalente al 2015. Tre vittorie domenicali di fila per il pilota riminese nel 2026, ora è di nuovo in testa alla classifica generale MotoGP. Solo 4 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, secondo al traguardo con l'altra Aprilia.
Podio al COTA completato da Pedro Acosta, che con la KTM è terzo anche nel Mondiale (-21 da Bezzecchi). Marc Marquez solamente quinto al traguardo, dietro a Fabio Di Giannantonio e appena davanti a un fantastico Enea Bastianini. Il campione in carica MotoGP ha dovuto scontare una long lap penalty per l'incidente con Diggia nella sprint race, questo fattore gli ha sicuramente impedito di arrivare un po' più avanti. Disastro Pecco Bagnaia, solo decimo, beffato anche dalla Honda di Luca Marini. Toprak Razgatlioglu migliore pilota Yamaha, quindicesimo: è il primo punto del tre volte iridato Superbike in MotoGP.

Nuove classifiche piloti e costruttori MotoGP dopo il Gran Premio USA

CAMPIONATO PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 81 punti
  2. Jorge Martin 77 punti
  3. Pedro Acosta 60 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 50
  5. Marc Marquez 45
  6. Raul Fernandez 40
  7. Ai Ogura 37
  8. Alex Marquez 28
  9. Pecco Bagnaia 25
  10. Luca Marini 23
  11. Enea Bastianini 22
  12. Brad Binder 17
  13. Franco Morbidelli 14
  14. Fermin Aldeguer 13
  15. Johann Zarco 13
  16. Diogo Moreira 9
  17. Fabio Quartararo 6
  18. Alex Rins 3
  19. Joan Mir 3
  20. Toprak Razgatlioglu 1
  21. Jack Miller 0
  22. Maverick Vinales 0
  23. Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Aprilia 101 punti
  2. Ducati 69 punti
  3. KTM 65
  4. Honda 28
  5. Yamaha 9

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