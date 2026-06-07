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Sollievo Aprilia: Bezzecchi e Martin, solo contusioni dopo il botto al Balaton Park

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 07 giugno 2026 alle 15:06
aprilia-bezzecchi-martin-motogp
Stanno tutti bene: nessuna frattura, solo contusioni per Bezzecchi e Martin dopo l'incidente al Balaton Park. Sollievo Aprilia, ma persi tanti punti nella generale MotoGP.
Solo contusioni per Marco Bezzecchi e Jorge Martin dopo il botto da paura al via del GP dell'Ungheria. È la buona notizia che arriva da Aprilia, dopo i controlli al Centro Medico per entrambi i piloti MotoGP. È andato tutto bene stavolta per i cinque incidentati alla prima curva (Di Giannantonio è anche ripartito e ha completato regolarmente la gara), ma ecco un altro brutto episodio alla partenza che aumenta le riflessioni in materia di sicurezza. Se ne riparlerà tra non molto, per il momento si registrano ottime notizie dal Balaton Park, circuito che non piaceva ai piloti MotoGP anche per questo argomento e che appare prossimo ad essere tolto dal calendario del Motomondiale a vantaggio del Hungaroring.

Le comunicazioni Aprilia 

Arriva per prima la nota del pilota che sfortunatamente ha dato il via alla carambola al Balaton Park: "Per Jorge Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro". Arriva poi la nota sul leader iridato MotoGP: "Per Marco Bezzecchi, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra". Aprilia può almeno tirare un sospiro di sollievo in questo Gran Premio, anche se un doppio zero è lo scenario che non ci si aspettava davvero. Festeggia invece il rivale Ducati, che vede Marc Marquez di nuovo vincente dopo il trionfo di ieri nella Sprint, a lui si aggiunge Pecco Bagnaia sul terzo gradino del podio 3°. Segue Ai Ogura, unico rappresentante rimasto in sella per il marchio veneto, autore di una gara solida chiusa appena giù dal podio.

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