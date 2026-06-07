Stanno tutti bene: nessuna frattura, solo contusioni per Bezzecchi e Martin dopo l'incidente al Balaton Park. Sollievo Aprilia , ma persi tanti punti nella generale MotoGP.

Solo contusioni per Marco Bezzecchi e Jorge Martin dopo il botto da paura al via del GP dell'Ungheria. È la buona notizia che arriva da Aprilia, dopo i controlli al Centro Medico per entrambi i piloti MotoGP. È andato tutto bene stavolta per i cinque incidentati alla prima curva (Di Giannantonio è anche ripartito e ha completato regolarmente la gara), ma ecco un altro brutto episodio alla partenza che aumenta le riflessioni in materia di sicurezza . Se ne riparlerà tra non molto, per il momento si registrano ottime notizie dal Balaton Park, circuito che non piaceva ai piloti MotoGP anche per questo argomento e che appare prossimo ad essere tolto dal calendario del Motomondiale a vantaggio del Hungaroring.

Le comunicazioni Aprilia

Arriva per prima la nota del pilota che sfortunatamente ha dato il via alla carambola al Balaton Park: "Per Jorge Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro". Arriva poi la nota sul leader iridato MotoGP: "Per Marco Bezzecchi, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra". Aprilia può almeno tirare un sospiro di sollievo in questo Gran Premio, anche se un doppio zero è lo scenario che non ci si aspettava davvero. Festeggia invece il rivale Ducati, che vede Marc Marquez di nuovo vincente dopo il trionfo di ieri nella Sprint, a lui si aggiunge Pecco Bagnaia sul terzo gradino del podio 3°. Segue Ai Ogura, unico rappresentante rimasto in sella per il marchio veneto, autore di una gara solida chiusa appena giù dal podio.