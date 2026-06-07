Il pilota spagnolo ha provocato il botto al via della gara MotoGP a Balaton Park: non poteva non essere sanzionato, è arrivato il comunicato.

Domenica nera per Aprilia, che pensava di poter sfidare Marc Marquez e Pedro Acosta per la vittoria e che invece si è ritrovata con tre piloti ritirati già alla prima curva del primo giro. Purtroppo, alla partenza Jorge Martin ha centrato Marco Bezzecchi e ha causato anche le cadute di Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Il campione MotoGP 2024 è arrivato un po' troppo forte alla prima staccata, non è riuscito a frenare la sua RS-GP26 e ha "falciato" Bez, provocando anche le cadute di altri piloti.

MotoGP Ungheria 2026: le condizioni di Martin e Bezzecchi, la penalità a Jorge

Sia Bezzecchi sia Martin sono finiti al Centro Medico del Balaton Park Circuit perché erano un po' acciaccati dopo l'incidente. Aprilia ha comunicato che nessuno dei due ha accusato delle fratture. Per l'italiano forti contusioni alla gamba e mano destra, mentre per lo spagnolo forti contusioni alla schiena e al piede destro. È andata bene, a volte in queste situazioni possono capitare infortuni ben peggiori. Il team di Noale ha potuto tirare un sospiro di sollievo a seguito degli esami strumentali effettuati presso il circuito.

Double Long Lap Penalty a Martinator. Ovviamente, lo spagnolo sconterà la penalità nel prossimo gran premio. Nel weekend 19-21 giugno il Motomondiale farà tappa a Brno, in Repubblica Ceca, e quella sarà l'occasione per espiare la sua colpa. Fare due long lap condizionerà inevitabilmente la sua gara. Oltre al doppio ritiro che ovviamente pesa nella classifica generale , dove i due piloti Aprilia rimangono in prima e seconda posizione, ma con meno vantaggio rispetto agli inseguitori, c'è un'altra notizia negativa da registrare. Infatti, il FIM MotoGP Stewards Panel ha comminato una. Ovviamente, lo spagnolo sconterà la penalità nel prossimo gran premio. Nel weekend 19-21 giugno il Motomondiale farà tappa a Brno, in Repubblica Ceca, e quella sarà l'occasione per espiare la sua colpa. Fare due long lap condizionerà inevitabilmente la sua gara.