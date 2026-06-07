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Jorge Martin penalizzato duramente: la decisione ufficiale dopo l'incidente nel GP Ungheria

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 07 giugno 2026 alle 15:42
Jorge Martin pilota Aprilia Racing MotoGP
MotoGP Ungheria, ufficiale: Jorge Martin penalizzato dopo il botto in gara
Il pilota spagnolo ha provocato il botto al via della gara MotoGP a Balaton Park: non poteva non essere sanzionato, è arrivato il comunicato.
Domenica nera per Aprilia, che pensava di poter sfidare Marc Marquez e Pedro Acosta per la vittoria e che invece si è ritrovata con tre piloti ritirati già alla prima curva del primo giro. Purtroppo, alla partenza Jorge Martin ha centrato Marco Bezzecchi e ha causato anche le cadute di Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Il campione MotoGP 2024 è arrivato un po' troppo forte alla prima staccata, non è riuscito a frenare la sua RS-GP26 e ha "falciato" Bez, provocando anche le cadute di altri piloti.

MotoGP Ungheria 2026: le condizioni di Martin e Bezzecchi, la penalità a Jorge

Sia Bezzecchi sia Martin sono finiti al Centro Medico del Balaton Park Circuit perché erano un po' acciaccati dopo l'incidente. Aprilia ha comunicato che nessuno dei due ha accusato delle fratture. Per l'italiano forti contusioni alla gamba e mano destra, mentre per lo spagnolo forti contusioni alla schiena e al piede destro. È andata bene, a volte in queste situazioni possono capitare infortuni ben peggiori. Il team di Noale ha potuto tirare un sospiro di sollievo a seguito degli esami strumentali effettuati presso il circuito.
Oltre al doppio ritiro che ovviamente pesa nella classifica generale, dove i due piloti Aprilia rimangono in prima e seconda posizione, ma con meno vantaggio rispetto agli inseguitori, c'è un'altra notizia negativa da registrare. Infatti, il FIM MotoGP Stewards Panel ha comminato una Double Long Lap Penalty a Martinator. Ovviamente, lo spagnolo sconterà la penalità nel prossimo gran premio. Nel weekend 19-21 giugno il Motomondiale farà tappa a Brno, in Repubblica Ceca, e quella sarà l'occasione per espiare la sua colpa. Fare due long lap condizionerà inevitabilmente la sua gara.
Documento ufficiale della penalità a Jorge Martin dopo la gara MotoGP in Ungheria
Jorge Martin colpevole: scatta la penalità per il prossimo GP

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