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Moto2, Piqueras a casa dopo il botto di Austin: fratture multiple e lunga riabilitazione

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 18 aprile 2026 alle 10:36
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Come sta Angel Piqueras dopo l'incidente da paura in Moto2? Sarà una lunga riabilitazione... La nota della squadra.
Accanto a lui la Honda con cui ha vinto il titolo Moto3 JuniorGP 2023, prima del salto mondiale. Angel Piqueras si mostra così per la prima volta dal gravissimo incidente avvenuto alla fine di marzo nel GP di Austin, con un buon numero di piloti Moto2 coinvolti ed il rookie MSi Racing che purtroppo ha avuto la peggio. Dopo l'immediato intervento per la frattura del femore (la lesione più evidente ma solo la prima di una lunga lista) e due settimane di ricovero all'ospedale Dell Seton nella città texana, Piqueras è tornato in Spagna e, dopo i controlli svolti al Quiron Dexeus di Barcellona, è infine a casa, dove ha iniziato il suo percorso di recupero. Parlare di ritorno in Moto2 è ancora prematuro, il giovane pilota spagnolo ha davanti a sé una riabilitazione di almeno 10 settimane, a seconda della risposta del suo fisico, e solo dopo si potrà pensare ad altro. In breve, la sua stagione d'esordio in classe intermedia è già compromessa, ma al momento è il problema minore.

La nota della squadra Moto2 

Dopo i dovuti ringraziamenti a staff e ospedali sia in Texas che a Barcellona, MSi Racing Team spiega in maniera ben più dettagliata la situazione del suo pilota, e mette i brividi. "Angel ha riportato una frattura alla parte superiore del femore sinistro, oltre a una grave lesione alla caviglia sinistra, con frattura-lussazione e rottura di diversi legamenti e tendini. Queste lesioni, insieme a quella al femore, hanno richiesto un intervento chirurgico poche ore dopo l'incidente presso l'ospedale Dell Seton di Austin. Gli sono state inoltre diagnosticate due fratture costali, una contusione polmonare e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La natura e l'entità di queste lesioni riflettono la portata dell'impatto". Un botto da paura con conseguente pesanti per lo sfortunato esordiente Moto2.
Tornato in Spagna solo lunedì scorso, è stato poi valutato ancora nella nota struttura di Barcellona e infine è tornato a casa. "Secondo le linee guida mediche, il periodo di recupero stimato è di almeno dieci settimane dalla data dell'operazione, salvo imprevisti" si legge ancora nella nota ufficiale della squadra iberica. Non mancano anche dichiarazioni dello stesso pilota spagnolo, che chiaramente vuole mostrare tutta la sua determinazione a rimettersi in forma quanto prima. "Sono concentrato sulla mia guarigione e rimango molto motivato a tornare in sella" ha sottolineato Piqueras. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dimostrato il loro supporto in queste ultime settimane".

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