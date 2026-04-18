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24 ore di Le Mans 2026: ecco chi sono tutti gli italiani in gara

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 18 aprile 2026 alle 11:08
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Oggi alle 15:00 scatta la 49^ edizione della 24 Heures Motos Le Mans del FIM EWC: 11 italiani e 2 nostre squadre al via.
L’attesa è finita. Quest'oggi, al tradizionale orario delle 15:00, al Circuit Bugatti scatterà la 49^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans. La grande classica della Sarthe, appuntamento inaugurale del Mondiale endurance FIM EWC 2026, registra l'adesione di ben 60 Team in rappresentanza di 7 costruttori e 10 nazioni. L'Italia si presenterà ai nastri di partenza della 24 Heures Motos con propositi ambiziosi, puntando a replicare i risultati del recente passato. La spedizione tricolore, senza più Simone Saltarelli fuori gioco per un brutto infortunio alla mano rimediato martedì nei Test privati pre-evento, annovera 11 motociclisti oltre a 2 nostre squadre (No Limits, REVO-M2) all'assalto della classe Superstock. Di seguito la lista completa.

GLI ITALIANI AL VIA DELLA 24H LE MANS

Christian Gamarino - Kawasaki Webike TRICKSTAR - Kawasaki Ninja ZX-10RR #11 (EWC)
Kevin Manfredi - Dafy Kaedear RAC41 - Honda CBR 1000RR-R #41 (Superstock)
Gabriele Giannini - No Limits Motor Team - Honda CBR 1000RR-R #44 (Superstock)Doriano Vietti Ramus - No Limits Motor Team - Honda CBR 1000RR-R #44 (Superstock)Flavio Ferroni - REVO-M2 Racing - Aprilia RSV4 #49 (Superstock)Kevin Calia - REVO-M2 Racing - Aprilia RSV4 #49 (Superstock)Stefano Boselli - Grillini Racing Team - Kawasaki Ninja ZX-10RR #62 (EWC)Christian Napoli - Team Racing 85 - Kawasaki Ninja ZX-10RR #85 (Superstock)Fausto Mincione - Team PMS99 YAM Service - Yamaha R1 #99 (EWC)Alessandro Delbianco - ELF Marc VDS Racing Team/KM99 - Yamaha R1 #99 (EWC)Filippo Rovelli - Slider Endurance - Honda CBR 1000RR-R #119 (Superstock)

ORARI E LIVE STREAMING

Per l'Italia, Eurosport del gruppo Warner Bros Discovery trasmetterà l’evento in diretta con diverse modalità. Su Eurosport 2 (disponibile per gli abbonati DAZN, TIMVISION e Amazon Prime Video Channels) saranno previsti vari collegamenti (QUI tutte le info). In alternativa, l'offerta streaming di HBO Max e Discovery+ garantirà una copertura totale della 24 ore motociclistica di Le Mans, senza interruzioni pubblicitarie. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza. Inoltre, sulle pagine di Corsedimoto sarà possibile trovare costanti aggiornamenti sull’andamento della gara.

YART YAMAHA IN POLE POSITION

Tra giovedì e venerdì, sono andate in scena le qualifiche ufficiali della 24 Heures Motos. La doppia tornata di prove cronometrate ha proiettato YART Yamaha davanti a tutti con il tempo medio di 1’34”335. I Campioni del Mondo EWC in carica nonché detentori del trofeo hanno ottenuto la settima pole nelle ultime nove edizioni, regolando in una lotta sul filo dei millesimi lo squadrone BMW Motorrad World Endurance. BMW sugli scudi anche con AutoRace Ube Racing Team, miglior squadra indipendente alla prima stagione completa nel FIM EWC che scatterà dalla terza casella davanti a vari top team. Da rimarcare il quinto tempo di ELF Marc VDS Racing Team/KM99, sulla carta in lizza per il podio, con il nostro Alessandro Delbianco (nella foto d'apertura) costantemente il pilota più veloce dell'equipaggio.

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24 Heures Motos

diAndrea Periccioli

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